Третьяк о России U20 в Кубке Будущего: яркий хоккей нравится русским болельщикам.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе молодежной сборной России по хоккею в Кубке Будущего.

Турнир проходил в Новосибирске с 14 по 17 мая. Россия U20 одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место.

Третьей стала сборная Студенческой хоккейной лиги, юниорская сборная России (U18) заняла четвертое место.

«Во время подготовки к турниру ФХР провела большую работу. Мы собрали очень сильный состав, укомплектовали молодежную сборную главными талантами поколения.

Сыграть в Новосибирске не смогли только те, кто задействован в своих клубах в плей‑офф КХЛ , ВХЛ и МХЛ . Но и без них команда оказалась звездной. В ее составе были и действующие игроки КХЛ, и те, кто закрепляется на высшем уровне. А также герои сезона МХЛ, лучшие по своим возрастам защитники, центральные и крайние нападающие страны.

Выставляя на домашний Кубок Будущего сильную команду, мы учитывали интересы зрителей, стремились обеспечить высокое качество игры нашей сборной. Хотел бы похвалить и самих ребят – за то, что оправдали надежды и сумели показать себя с очень хорошей стороны. Под руководством тренерского штаба молодежная сборная России провела большую работу как при подготовке турнира, так и по ходу соревнований. И заслуженно заняла первое место. Парни сыграли в свою силу - на радость всей стране.

Понравился атакующий хоккей в исполнении команды‑победительницы. Хорошее движение, много комбинаций и острых моментов, акцент на яркие действия в нападении и зрелищность. Русским болельщикам такая игра нравится. 14 заброшенных шайб в трех играх – прекрасный результат.

Ребята показали, что они действительно мастера и лидеры по своему возрасту. Жаровский, Меликов, Ильин, Штырхунов и другие хоккеисты вели команду за собой, забивали в самый важный момент, делали результат в пользу сборной России. Так и должны выкладываться спортсмены, защищая честь страны», – сказал Третьяк.