  • Третьяк о победе России U20 в Кубке Будущего: «Мы собрали главных талантов поколения. Парни сыграли в свою силу – на радость всей стране. Яркий хоккей нравится русским болельщикам»
Третьяк о победе России U20 в Кубке Будущего: «Мы собрали главных талантов поколения. Парни сыграли в свою силу – на радость всей стране. Яркий хоккей нравится русским болельщикам»

Третьяк о России U20 в Кубке Будущего: яркий хоккей нравится русским болельщикам.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о победе молодежной сборной России по хоккею в Кубке Будущего. 

Турнир проходил в Новосибирске с 14 по 17 мая. Россия U20 одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место. 

Третьей стала сборная Студенческой хоккейной лиги, юниорская сборная России (U18) заняла четвертое место.

«Во время подготовки к турниру ФХР провела большую работу. Мы собрали очень сильный состав, укомплектовали молодежную сборную главными талантами поколения.

Сыграть в Новосибирске не смогли только те, кто задействован в своих клубах в плей‑офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Но и без них команда оказалась звездной. В ее составе были и действующие игроки КХЛ, и те, кто закрепляется на высшем уровне. А также герои сезона МХЛ, лучшие по своим возрастам защитники, центральные и крайние нападающие страны.

Выставляя на домашний Кубок Будущего сильную команду, мы учитывали интересы зрителей, стремились обеспечить высокое качество игры нашей сборной. Хотел бы похвалить и самих ребят – за то, что оправдали надежды и сумели показать себя с очень хорошей стороны. Под руководством тренерского штаба молодежная сборная России провела большую работу как при подготовке турнира, так и по ходу соревнований. И заслуженно заняла первое место. Парни сыграли в свою силу - на радость всей стране.

Понравился атакующий хоккей в исполнении команды‑победительницы. Хорошее движение, много комбинаций и острых моментов, акцент на яркие действия в нападении и зрелищность. Русским болельщикам такая игра нравится. 14 заброшенных шайб в трех играх – прекрасный результат.

Ребята показали, что они действительно мастера и лидеры по своему возрасту. Жаровский, Меликов, Ильин, Штырхунов и другие хоккеисты вели команду за собой, забивали в самый важный момент, делали результат в пользу сборной России. Так и должны выкладываться спортсмены, защищая честь страны», – сказал Третьяк. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не, оно понятно, что играть негде, а играть надо, турниры, встречи, то-сё, ё-моё. Но нафига наваливать столько тупого пафоса, который ничего, кроме хихикания, не вызывает? Надо было ещё упомянуть про дворовый чемпионат мира и никому не нужный кубок мира, и был бы собран флеш-ройяль.
Русским болельщикам)? Дедушка, хоть и старый, но нос по ветру держит. Методички не просто получает, но и читает, и воплощает).
кроме Белорусии еще какие-нибудь команды в этом великом кубке участвовали?
Ответburefan
Нет, другие слишком слабы
А нерусским болельщикам нравится унылый и скучный?
Да... а нерусские пусть свой ЧМ смотрят.:)))
Кстати, как-то подозрительно массово чинуши в своих речах стали заменять россиян на русских.
Прямо каждодневный текст ротанбергера. Один в один
А если зрелищный хоккей нравится - это признак русскости? Или измерительные или днк тесты всё равно лучше сдать, а то вдруг не должен зрелищный хоккей нравиться?
Касательно самого турнира - а о чём вообще речь, что за турнир? Снова набор двусторонок, но выставляется как передовое соревнование?
Дедушка уже не снимает розовые очки, даже во сне.
