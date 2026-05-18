  • Маршанд о том, что Бенсона из «Баффало» называют «крысой» и сравнивают с ним: «Стиль похож. Мне нравится его игра. Он любит создавать проблемы соперникам»
Маршанд о том, что Бенсона из «Баффало» называют «крысой» и сравнивают с ним: «Стиль похож. Мне нравится его игра. Он любит создавать проблемы соперникам»

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд положительно высказался об игре форварда «Баффало» Зака Бенсона

В своем дебютном розыгрыше плей-офф НХЛ 21-летний нападающий провел 12 матчей и набрал 9 (5+4) очков при полезности «+7» и 62 минутах штрафа. 

За свой игровой стиль Бенсон получил прозвище «крыса», которое давно носит и Маршанд. 

Двукратный обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос о том, есть ли схожесть в их стиле. 

«Да, безусловно. Мне нравится его игра. Он не из робкого десятка, охотно идет в борьбу. Азартный, умелый и в то же время любит создавать проблемы соперникам.

Прямо сейчас он показывает себя настоящим бойцом. И это очень впечатляет, учитывая, что он еще молод», – сказал Маршанд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Бенсон и правда напоминает молодого Брэда: такой же мелкий, злой, колючий) Маршанд свой первый кубок вроде в 23 взяла, Заку примерно столько же сейчас, почему бы и нет. Ещё одним сюжетом для Голливуда о "Золушке" в спорте станет больше)
Бенсон, как по мне, лучший игрок Сейбрз в этом плей-офф. Хотя я от него грязи никакой не видел, в отличие от Марша, но там и мастерства пока поменьше)
Забавен факт, что они еще и родились почти в один день с разницей в 17 лет. Маршанд родился 11.05, а Бенсон 12.05.

Даты может немного отличаются, но под одной звездой это точно.
