Маршанд о том, что Бенсона из «Баффало» называют «крысой» и сравнивают с ним: «Стиль похож. Мне нравится его игра. Он любит создавать проблемы соперникам»
Форвард «Флориды» Брэд Маршанд положительно высказался об игре форварда «Баффало» Зака Бенсона.
В своем дебютном розыгрыше плей-офф НХЛ 21-летний нападающий провел 12 матчей и набрал 9 (5+4) очков при полезности «+7» и 62 минутах штрафа.
За свой игровой стиль Бенсон получил прозвище «крыса», которое давно носит и Маршанд.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли ответил на вопрос о том, есть ли схожесть в их стиле.
«Да, безусловно. Мне нравится его игра. Он не из робкого десятка, охотно идет в борьбу. Азартный, умелый и в то же время любит создавать проблемы соперникам.
Прямо сейчас он показывает себя настоящим бойцом. И это очень впечатляет, учитывая, что он еще молод», – сказал Маршанд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Даты может немного отличаются, но под одной звездой это точно.