Кубок Харламова. МХК «Спартак» победил «Локо» в 3-м матче финала и повел 2-1 в серии

Продолжается финальная серия Кубка Харламова.

МХК «Спартак» победил «Локо» (4:1) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

МХК «Спартак» – «Локо» – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 11 Филимонов (Быков, Сысоев), ГБ

2:0 – 25 Савельев (Якунин, Тюрин)

3:0 – 28 Якунин (Сысоев, Плесовских)

3:1 – 29 Масленицин (Чалый, Шохрин)

4:1 – 54 Котляров (Кочуров, Кожушко)

Счет в серии: 2-1

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Красно-белый навсегда!
Браво молодёжь! Только СПАРТАК, только ПОБЕДА!
С победой всех, кто за «Спартак» и с ним! По восходящей!
я, ты, мы - спартак москва!
Вперёд наш Спартак Москва🤘🤘🤘
заряд ещё мощней,мы мясо всех сильней 🤘🤘🤘
Твою мать, просто рвут... Что с командой???
Вперед Локо!
Ответ
Вперед Локо!
Назад, паровозы
Че-то как-то... ждал от Локо.
Но Барков - это уровень и серия суперинтересная.
