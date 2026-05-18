Кубок Чемпиона России. «Химик» обыграл «Югру» и сравнял счет в финальной серии (1-1)
Продолжается финальная серия Кубка Чемпиона России по хоккею.
«Югра» проиграла «Химику» (фарм-клуб «Спартака») (3:4) во втором матче за Кубок Чемпиона России.
С прошлого сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.
ВХЛ
Кубок Чемпиона России
Финал
«Югра» – «Химик» – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
0:1 – 9 Беляев (Фролов, Лукин)
1:1 – 10 Теряев (Казаков, Мальцев), ГБ
1:2 – 28 Лукьянцев (Варюшкин, Марышев)
2:2 – 36 Попов (Елизаров)
2:3 – 39 Беляев
2:4 – 40 Кровяков (Коротких, Иванов), ГБ
3:4 – 51 Казаков (Фаттахов)
Счет в серии: 1-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Первая игра была равной по сути 🤔