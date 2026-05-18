Кубок Чемпиона России. «Химик» обыграл «Югру» и сравнял счет в финальной серии (1-1)

Продолжается финальная серия Кубка Чемпиона России по хоккею.

«Югра» проиграла «Химику» (фарм-клуб «Спартака») (3:4) во втором матче за Кубок Чемпиона России.

С прошлого сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.

«Югра» – «Химик» – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) 

0:1 – 9 Беляев (Фролов, Лукин)

1:1 – 10 Теряев (Казаков, Мальцев), ГБ

1:2 – 28 Лукьянцев (Варюшкин, Марышев)

2:2 – 36 Попов (Елизаров)

2:3 – 39 Беляев

2:4 – 40 Кровяков (Коротких, Иванов), ГБ

3:4 – 51 Казаков (Фаттахов)

Счет в серии: 1-1

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Вы что решили наконец-то строчку про финал вхл написать? Не узнаю наш спортс
Химик мы с тобой🤘🤘только победа
Крутой матч по сравнению с проходными на ЧМ. Но надо ли югре в кхаэлию,там они каждый год за кубок бороться, а тут опять будут в подвале таблицы🤔
Спартак против югры, чем не кхл)
Химик злой .
Первая игра была равной по сути 🤔
ОтветСлавон_76
Химик злой . Первая игра была равной по сути 🤔
Так и вторая была равной, Югра чуть больше ошибалась, а Химику чуть больше везло.
Шикарный матч, шикарный день. И Химик, и молодые спартаковцы великолепно провели сегодняшние матчи!!! Мы не просто играем в финальных играх, мы пока играем лучше соперников!!!
С победой Химик🍻🤘🤘
