Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал защитника Кулака, чей гол вывел «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с «Уайлд» он сыграл 5 на 5 больше Макара»
Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал «Эдмонтон» за решение обменять защитника Бретта Кулака.
32-летний игрок в минувшем сезоне сначала перешел в «Питтсбург» вместе с вратарем Стюартом Скиннером в результате обмена, в котором «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри. Позже «Пингвинс» обменяли его в «Колорадо».
В текущем плей-офф НХЛ Кулак провел 9 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «+3». Его гол в овертайме пятого матча серии второго раунда с «Миннесотой» (4:3 ОТ, 4-1) вывел «Эвеланш» в финал Запада.
«Послушайте, в серии с «Уайлд» Кулак в равных составах сыграл больше Кэйла Макара (20:42 в среднем за игру против 20:13 – Спортс).
Так что, ребята из «Эдмонтона», вы чертовски глупы. Глупцы, глупцы, глупцы», – сказал ведущий подкаста Spittin’ Chiclets.
Напомним, что «Ойлерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Анахайму» (2-4).
Кулак доходил с «нефтяниками» до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах, отыграв в общей сложности 47 матчей в плей-офф.
Когда Марун играл в Эдмонтоне, считали, что его рыжий люто прокачивает и без сожалений попёрли из команды. Марун выиграл 3 КС, забивал в ОТ седьмой игры в победном розыгрыше КС.
Игроки в Эдмонтоне отличные, с капитаном проблема.
Что пропустил, что ещё может всемогущий капитан?
Просто вписался в игру Эвс, но мог не войти.
В таких случаях не про генменовские "таланты", конкретно Боумена, а скорее об удачных(не без фарта) действиях и оперативных ходах принимающей стороны.
Вот Вегас как оказалось удачно четвертое "утрамбовал" нашими нэшвилльскими силовиками.)
Притом Кулак даже в этом мощном Колорадо это пока далеко не уровень обменного вклада в итоговую победу Лехконена образца 22-г, или же Макдоны,Гудроу, Стоуна, и того же Маршанда.)
Кулак 2 кубка Стенли подряд в Эдмонтоне доказал, что он надёжный тащер и в играх навылет прибавляет. Гений Боумэн обменял его типа на фоне слабой игры в ноябре, когда игры вообще мало что значат.
Кулак транзитом через Птиц попал в более сильный!, внимание, клуб Колорадо и там показывает уровень? Удивительно капец, да?