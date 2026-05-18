  • Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал защитника Кулака, чей гол вывел «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с «Уайлд» он сыграл 5 на 5 больше Макара»
Пол Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал Кулака.

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал «Эдмонтон» за решение обменять защитника Бретта Кулака

32-летний игрок в минувшем сезоне сначала перешел в «Питтсбург» вместе с вратарем Стюартом Скиннером в результате обмена, в котором «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри. Позже «Пингвинс» обменяли его в «Колорадо». 

В текущем плей-офф НХЛ Кулак провел 9 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «+3». Его гол в овертайме пятого матча серии второго раунда с «Миннесотой» (4:3 ОТ, 4-1) вывел «Эвеланш» в финал Запада. 

«Послушайте, в серии с «Уайлд» Кулак в равных составах сыграл больше Кэйла Макара (20:42 в среднем за игру против 20:13 – Спортс). 

Так что, ребята из «Эдмонтона», вы чертовски глупы. Глупцы, глупцы, глупцы», – сказал ведущий подкаста Spittin’ Chiclets.

Напомним, что «Ойлерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Анахайму» (2-4).

Кулак доходил с «нефтяниками» до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах, отыграв в общей сложности 47 матчей в плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Обманули Эдмонтон, на четыре кулака. 😁
ОтветCube Litening C:68X
Нагло обманули, просто надули.
Это так не работает. В эдмонтоне Кулак точно также со свистом вылетел бы.
ОтветNACfoRekcuF
Это так работает. В эпизодах с минусами Нерса и Бушара играл бы Кулак и его бы не обыграли как столбик
В Эдмонтоне всегда так. Когда рыжий только появился в Ойлерз, главным защитником был Джастин Шульц, но его быстро попёрли из команды. За год с хвостиком он выиграл 2 КС. Особенно отличился в 2017 г., когда заменил травмированного Летанга.
Когда Марун играл в Эдмонтоне, считали, что его рыжий люто прокачивает и без сожалений попёрли из команды. Марун выиграл 3 КС, забивал в ОТ седьмой игры в победном розыгрыше КС.
Игроки в Эдмонтоне отличные, с капитаном проблема.
ОтветMefodi
ну да именно: капитан и играет, и тренирует, и деньги отмывает . ..
Что пропустил, что ещё может всемогущий капитан?
Ответ4etlanin
А капитан он хоть за что-то отвечает? Если МакДевид отвечает только за самого себя, зачем он 10 лет носит капитанскую нашивку?
Проверенный кубковый боец. Ещё и в раздевалке создавал здоровый микроклимат. И итоге Эдмонтон застрял на 2 ближайших года с ужасным контрактом Джарри. И ради чего?
Типичнейшая ошибка выжившего.
Просто вписался в игру Эвс, но мог не войти.
В таких случаях не про генменовские "таланты", конкретно Боумена, а скорее об удачных(не без фарта) действиях и оперативных ходах принимающей стороны.
Вот Вегас как оказалось удачно четвертое "утрамбовал" нашими нэшвилльскими силовиками.)
Притом Кулак даже в этом мощном Колорадо это пока далеко не уровень обменного вклада в итоговую победу Лехконена образца 22-г, или же Макдоны,Гудроу, Стоуна, и того же Маршанда.)
Ответreus
Типичный неуч пишет про модные словечки, в которых он не разбирается, в частности про ошибку выжившего.
Кулак 2 кубка Стенли подряд в Эдмонтоне доказал, что он надёжный тащер и в играх навылет прибавляет. Гений Боумэн обменял его типа на фоне слабой игры в ноябре, когда игры вообще мало что значат.
Кулак транзитом через Птиц попал в более сильный!, внимание, клуб Колорадо и там показывает уровень? Удивительно капец, да?
ОтветBooligan
Осталось лишь найти противоречия в том тезисе, что даже в сильной стабильной бригаде, не в ситуативном Эдмонтоне, не выпадает, да?))
В Эдмонтоне генменеджер ставит эксперименты над клубом. То Джарри подпишет, а теперь возможно договориться с Беруби.
