Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал защитника Кулака, чей гол вывел «Колорадо» в финал Запада: «Глупцы, глупцы, глупцы. В серии с «Уайлд» он сыграл 5 на 5 больше Макара»

Пол Биссоннетт о том, что «Эдмонтон» отдал Кулака.

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал «Эдмонтон» за решение обменять защитника Бретта Кулака .

32-летний игрок в минувшем сезоне сначала перешел в «Питтсбург » вместе с вратарем Стюартом Скиннером в результате обмена, в котором «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри. Позже «Пингвинс» обменяли его в «Колорадо ».

В текущем плей-офф НХЛ Кулак провел 9 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «+3». Его гол в овертайме пятого матча серии второго раунда с «Миннесотой» (4:3 ОТ, 4-1) вывел «Эвеланш» в финал Запада.

«Послушайте, в серии с «Уайлд» Кулак в равных составах сыграл больше Кэйла Макара (20:42 в среднем за игру против 20:13 – Спортс).

Так что, ребята из «Эдмонтона », вы чертовски глупы. Глупцы, глупцы, глупцы», – сказал ведущий подкаста Spittin’ Chiclets.

Напомним, что «Ойлерс» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Анахайму» (2-4).

Кулак доходил с «нефтяниками» до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах, отыграв в общей сложности 47 матчей в плей-офф.