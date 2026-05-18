Хмелевски о 2-2 в финале Кубка Гагарина: «Против «Локомотива» очень тяжело отыгрываться. «Ак Барсу» это удалось, серьезный шаг. Мы все знаем, что нужно делать»

Саша Хмелевски финале Кубка Гагарина: против «Локомотива» тяжело отыгрываться.

Форвард «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2-2, 2:1 в четвертом матче).

26-летний игрок принес казанцам победу в четвертой игре, отличившись в большинстве на 51-й минуте.

«Я доволен тем, что мы выиграли. Это была тяжелая победа, но мы ее заслужили. «Локомотив» – такая команда, против которой очень тяжело отыгрываться.

Нам это удалось, и это очень серьезный шаг. Счет ровный в серии. Мы все знаем, что нужно делать», – сказал Хмелевски.

Победный чудо-гол «Ак Барса»: Хмелевски забил с лету, как Синнер