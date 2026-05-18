  • Хмелевски о 2-2 в финале Кубка Гагарина: «Против «Локомотива» очень тяжело отыгрываться. «Ак Барсу» это удалось, серьезный шаг. Мы все знаем, что нужно делать»
Саша Хмелевски финале Кубка Гагарина: против «Локомотива» тяжело отыгрываться.

Форвард «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-2, 2:1 в четвертом матче). 

26-летний игрок принес казанцам победу в четвертой игре, отличившись в большинстве на 51-й минуте. 

«Я доволен тем, что мы выиграли. Это была тяжелая победа, но мы ее заслужили. «Локомотив» – такая команда, против которой очень тяжело отыгрываться.

Нам это удалось, и это очень серьезный шаг. Счет ровный в серии. Мы все знаем, что нужно делать», – сказал Хмелевски. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
давай Саша дерзайте,только не зазвездись.
Ак барс в 4 игре перестроился, стал играть так же как Локомотив. Не стали выбрасываться как 3 первых матчах, ждали ошибок противника. Интересно что будет в 5 матче, хватит ли сил у команд.
Это один из лучших ПО за последние годы. И лучший финал точно.
