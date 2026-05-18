Треливинг о том, что Селебрини остался капитаном Канады на ЧМ после приезда Кросби: «Сид настоял на этом, превратил проблему в пустяк. Мак хотел отдать ему нашивку»

Брэд Треливинг: Кросби настоял на том, чтобы Селебрини остался капитаном сборной.

Генеральный менеджер сборной Канады Брэд Треливинг рассказал о ситуации с капитанством в команде, выступающей на ЧМ-2026 в Швейцарии.

Капитаном был назначен 19-летний форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини. Он сохранил нашивку и после включения в состав форварда «Питтсбурга » Сидни Кросби , ранее бывшего капитаном канадцев на многих турнирах.

«Мы назначили Мака капитаном еще до того, как Сид согласился участвовать в турнире. Когда Сид приехал, он сам настоял на том, чтобы Мак остался капитаном. В то же время, Мак был готов отдать нашивку.

В этом весь Сид. Можно видеть, каким уважением он пользуется среди игроков. Он быстро превратил проблему в пустяк. Особенный парень. Это легко понять, когда познакомишься с ним лично и понаблюдаешь за ним в компании», – сказал Треливинг.