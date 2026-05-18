Фисенко о 2-2 в финале Кубка Гагарина: «Равная игра. Кто больше собой пожертвует – это будет иметь значение. Сила «Ак Барса» – в нашем здоровье»

Михаил Фисенко о финале: кто больше собой пожертвует – это будет иметь значение.

Форвард «Ак Барса» Михаил Фисенко высказался о финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2-2, 2:1 в четвертом матче).

– Какое впечатление от серии? Можно сказать, что преимущество сейчас на вашей стороне?

– Нет, 2-2 в серии, равная игра, хороший соперник. Все видят, что игры тяжелые, поэтому кто больше собой пожертвует – это будет иметь значение.

– Кто тебя удивляет по финальной серии?

– У них хорошая системная команда. Вы знаете, что они играют одинаково, вне зависимости от чего-либо. У них и у нас хороший подбор игроков, поэтому достаточно равные команды.

– Что будет ключевым в оставшихся матчах?

– Стараемся не обращать внимания на перелеты, на внешние обстоятельства. Сила «Ак Барса» – в нашем здоровье, – сказал Фисенко.