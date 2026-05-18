Третьяк о Кубке Будущего: «Новосибирск в очередной раз показал, как надо болеть за сборную. Решающий матч турнира собрал более 10 тысяч зрителей»

Владислав Третьяк: Новосибирск в очередной раз показал, как надо болеть за сборную.

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги Кубка Будущего.

Турнир проходил в Новосибирске с 14 по 17 мая. Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место.

Третьей стала сборная Студенческой хоккейной лиги, юниорская сборная России (U18) заняла четвертое место.

«Турнир с участием лучших молодых игроков России и Белоруссии получился великолепным - и с точки зрения атмосферы, и с точки зрения результата. Поздравляю всех болельщиков с тем, что мы увидели отличный хоккей и победу нашей молодежной сборной! Выигрываем турнир в Новосибирске третий год подряд, это уже стало традицией.

Среди главных героев Кубка Будущего - зрители. Сердечно благодарю всех болельщиков за великолепную поддержку! Решающий матч турнира собрал более 10 тысяч зрителей, атмосфера на «Сибирь‑Арене» была просто прекрасной.

Те эмоции, которые передавались от трибун команде, очень важны и помогают выиграть. Мы работаем ради того, чтобы были довольны наши любители хоккея. Спасибо всем, кто переживал за наших игроков и вдохновлял их. Новосибирск в очередной раз показал, как надо болеть за сборную», – сказал Третьяк.