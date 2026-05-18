  • Третьяк о Кубке Будущего: «Новосибирск в очередной раз показал, как надо болеть за сборную. Решающий матч турнира собрал более 10 тысяч зрителей»
Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги Кубка Будущего. 

Турнир проходил в Новосибирске с 14 по 17 мая. Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сверстниками из Беларуси (5:0) в решающем матче и заняла первое место. 

Третьей стала сборная Студенческой хоккейной лиги, юниорская сборная России (U18) заняла четвертое место.

«Турнир с участием лучших молодых игроков России и Белоруссии получился великолепным - и с точки зрения атмосферы, и с точки зрения результата. Поздравляю всех болельщиков с тем, что мы увидели отличный хоккей и победу нашей молодежной сборной! Выигрываем турнир в Новосибирске третий год подряд, это уже стало традицией.

Среди главных героев Кубка Будущего - зрители. Сердечно благодарю всех болельщиков за великолепную поддержку! Решающий матч турнира собрал более 10 тысяч зрителей, атмосфера на «Сибирь‑Арене» была просто прекрасной.

Те эмоции, которые передавались от трибун команде, очень важны и помогают выиграть. Мы работаем ради того, чтобы были довольны наши любители хоккея. Спасибо всем, кто переживал за наших игроков и вдохновлял их. Новосибирск в очередной раз показал, как надо болеть за сборную», – сказал Третьяк. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
там был решающий матч? только сейчас узнал, что этот турнир вообще проходил
Уникальный турнир, на котором болельщикам приходится переживать за три команды наших ребят из четырех и вдохновлять. их.. И все для того, чтобы победить этих проклятых беларусов)))). Слава Богу, уже третий раз получается. Гордимся!
это было бы очень здорово, если бы не было так грустно)
Настолько важный турнир, что про него я узнал только сейчас
Откуда эти 10000 узнали про турнир? В городе не было никакой рекламы и анонсов
Школьники за экзамен, менты за отгул..
Пир во время чумы,все пытаются,что-то кому то доказать,что хоккей наш ещё существует,но пациент "мертв"
