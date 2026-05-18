  • Латвия дважды победила Германию в этом сезоне – 4:3 на Олимпиаде и 2:0 на ЧМ. Гудлевскис сыграл на ноль в матче в Цюрихе
Сборная Латвии одержала сухую победу над Германией (2:0) в матче группового этапа ЧМ по хоккею 2026, проходившем в Цюрихе (Швейцария). 

33-летний вратарь команды Кристерс Гудлевскис сыграл на ноль, отразив 26 бросков. 

Таким образом, команда под руководством Харийса Витолиньша одержала вторую победу над немцами в этом сезоне. На Олимпиаде-2026 в Италии латвийцы взяли верх со счетом 4:3. Это была единственная их победа на турнире. 

Победа над Германией на ЧМ стала для Латвии первой на турнире. Следующим соперником будет Австрия. Матч состоится 19 мая (начало по московскому времени – в 17:20). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Латвия - молодцы! Стабильно в элите, ниже 10 места не опускаются. Даже бронза ЧМ в активе. Традиции национальной хоккейной школы сохранили, в отличие от Казахстана. Мы уже стабильно проигрываем не то что Латвии, но и Беларуси, которая в чемпионатах СССР была с нами на одном уровне.
