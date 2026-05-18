Полтапов о Никитине: «Игорь Валерьевич требует от тебя того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь. Работается с ним шикарно»

Прохор Полтапов: с Никитиным работается шикарно.

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов высказался о главном тренере команды Игоре Никитине .

В первом сезоне после возвращения 53-летнего специалиста армейцы дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили «Авангарду» (1-4).

– Как работается с Никитиным? Есть ли какие-то принципиальные отличия от работы с ним и другими тренерами?

– Конечно, есть. Игорь Валерьевич требует от тебя того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь. Поэтому работается с ним шикарно.

Немного поработав с Никитиным, вы узнаете много нового о себе и пробьете свой потолок, – сказал Полтапов.