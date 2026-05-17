«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)

0

«Омские Крылья» расторгли контракт с канадским тренером Луи Робитайлом и назначили Виталия Черночуба на этот пост. 

Об этом информирует телеграм-канал «Вброс по борту».

Также сообщается, что защитнику Максиму Минееву, форвардам Дмитрию Соколову и Егору Сердюку поступили предложения вернуться в «Омские Крылья». 

44-летний Робитайл возглавил «Омские крылья» в мае 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Под его руководством клуб вышел в плей-офф Olimpbet ВХЛ и дошел до второго раунда. 

Последним местом работы 46-летнего Черночуба были «Омские Ястребы». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
А зачем Авангарду вообще нужна команда в ВХЛ?
Походу сезона никого не подняли, а для усиления есть конверты если что
затем, чтобы канадские друзья Ги были пристроены и получали зп)
ну вот Черночуб и будет молодых подтягивать, все правильно
Наконец то. Хороший удар по Буше, чтобы знал
Изначально бредовое решение. Какая-то клубная вертикаль,чтобы потом сказать,что не хватило глубины.
Ну с одной стороны хорошо, что выгнали этого непонятного канадца с громкой фамилией и внешне похожего на Алексея Гализдру (омские поймут).

С другой стороны - за сезон из ВХЛ вообще никого не подняли, Леука и Чайка не в счёт, так как они играли в КХЛ и до этого. Смысл только чтобы кем-то заполнить СКК? Ну так лучше бы там Ястребы играли. А так, ВХЛ - зрелище очень на любителя, особенно когда в городе есть команда КХЛ. Плюс, ладно там Альметьевск, Тюмень - команды с историей, а тут..

И зачем тащить Минеева, Сердюка и т.д.? Чисто чтобы омские кровинушки? В КХЛ все равно никому уже не светит. Ну а Соколов это прям отдельная боль, такой талант, но...
Мне кажется все стандартно для этой организации
мешок бабла забрал и на пляж. омичи все оплатят. самый богатый регион. ягеру же 10 спокойно платили.
Мне кажется это правильное решение руководства клуба - В. Черночуб уже перерос МХЛ и он однозначно будет рвать и метать на новой должности. Да и молодежь теперь будет обкатывать в Крыльях. Удачи.
а смысл?Буше ща растроиться и никого из принципа брать оттуда не будет.Если он при друге у руля не брал то сейчас и подавно.Нужно увольнять и буше и брать тренера который не побоится привлечь молодых,того же Квартального.
