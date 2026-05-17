«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)
«Омские Крылья» расторгли контракт с канадским тренером Луи Робитайлом и назначили Виталия Черночуба на этот пост.
Об этом информирует телеграм-канал «Вброс по борту».
Также сообщается, что защитнику Максиму Минееву, форвардам Дмитрию Соколову и Егору Сердюку поступили предложения вернуться в «Омские Крылья».
44-летний Робитайл возглавил «Омские крылья» в мае 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Под его руководством клуб вышел в плей-офф Olimpbet ВХЛ и дошел до второго раунда.
Последним местом работы 46-летнего Черночуба были «Омские Ястребы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Походу сезона никого не подняли, а для усиления есть конверты если что
С другой стороны - за сезон из ВХЛ вообще никого не подняли, Леука и Чайка не в счёт, так как они играли в КХЛ и до этого. Смысл только чтобы кем-то заполнить СКК? Ну так лучше бы там Ястребы играли. А так, ВХЛ - зрелище очень на любителя, особенно когда в городе есть команда КХЛ. Плюс, ладно там Альметьевск, Тюмень - команды с историей, а тут..
И зачем тащить Минеева, Сердюка и т.д.? Чисто чтобы омские кровинушки? В КХЛ все равно никому уже не светит. Ну а Соколов это прям отдельная боль, такой талант, но...