«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)

«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба.

«Омские Крылья » расторгли контракт с канадским тренером Луи Робитайлом и назначили Виталия Черночуба на этот пост.

Об этом информирует телеграм-канал «Вброс по борту».

Также сообщается, что защитнику Максиму Минееву , форвардам Дмитрию Соколову и Егору Сердюку поступили предложения вернуться в «Омские Крылья».

44-летний Робитайл возглавил «Омские крылья» в мае 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Под его руководством клуб вышел в плей-офф Olimpbet ВХЛ и дошел до второго раунда.

Последним местом работы 46-летнего Черночуба были «Омские Ястребы».