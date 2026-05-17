Алексей Марченко о 2:1 с «Локомотивом» и рекорде Миллера: «Эти рекорды никому не интересны. Важно только то, кто выиграет Кубок Гагарина»
Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко высказался после победы над «Локомотивом» (2:1, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина, отметив, что достижение защитника Митчелла Миллера не столь важно, как победа в турнире.
Миллер установил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина, набрав 22 (7+15) очка. Прежний рекорд (21 очко) принадлежал Крису Ли, игравшему за «Металлург».
– Какой ключевой момент игры вы могли бы отметить?
– Наверное, то, что смогли во втором периоде все-таки сравнять счет. Пропустили, но продолжили давить, играть в свою игру и заслужили этот гол.
– Какие у вас впечатления от финальной серии?
– Это финал, тут каждая игра – новая история. То в одну сторону, то в другую. Нам надо делать то же самое – быть единым коллективом, чтобы все друг за друга играли.
– Митчелл Миллер побил рекорд Криса Ли. В чем его феномен?
– Я думаю, что это неважно. Главное, как команда выигрывает. Неважно, кто забивает, поэтому эти все рекорды никому не интересны. Интересно только то, кто выиграет.
– Как вам в целом соперник?
– Это ровная команда. Большие, сильные ребята, хорошие габариты, они умеют их использовать. Там долго нарабатывали этот момент, поэтому стараются использовать свои козыри, – сказал Марченко.
Комментарии