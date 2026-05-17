  • Крикунов о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Билялов может пропускать «нежданчики», такой вратарь. Сегодня пропустил в ближний, это вратарский гол»
Крикунов о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Билялов может пропускать «нежданчики», такой вратарь. Сегодня пропустил в ближний, это вратарский гол»

Крикунов об игре Билялова: может пропускать «нежданчики», такой вратарь.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов после победы «Ак Барса» над «Локомотивом» (2:1, 2-2 в серии) в матче финала Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря казанцев Тимура Билялова

«Я все время ждал и удивлялся, что Билялов так здорово играет в плей‑офф и не пускает своих «плюшек». Я думал, как парень так настроился? Может, с психологом работал? Играл просто здорово…

А тут раз – сегодня пропустил шайбу в ближний угол, это вратарский гол. Это хорошо, если это только сегодня… Посмотрим, как будет дальше. Билялов – такой вратарь, который может пропускать «нежданчики», – сказал Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Крикунов и Плющев во всем ищут негатив, оба мерзкие типы. Команда выиграла, какого хрена тебе ещё надо? Вратарь одну шайбу пропустил. Сыграл достойно. Твоя команда финнам легла в 2006 без шансов. Не хочешь вспомнить?
если Билялов средненький вратарь который 2матча подряд пускает полную чушь,то что они должны говорить?в прошлом матче сам себе забил,тут легчайший бросок при 0:0 пропустил
Да уж, пускать такое в финале при низовой игре такое себе. И в третьем матче не выручил. Зато Исаев без ошибок играет, надеюсь, что дальше его очередь ошибаться
Комментарий удален модератором
Как то ты слабо набрасываешь целый день, никто не отвечает, на твои высеры, даже жалко тебя немного)
Есть у Билла черта играть через раз .как повезет.у него нет стабильности почти всегда .по сути от него зависит судьба выигрыша АК барсом КГ но и защитники должны помочь.
А бывают вратари которые не пропускают нежданчики?
Тимур,не читай этих экспертов а играй!
С уважением!
Крикунов,отрабатывает для Локомотива. Неприятно читать.
Пытается вывести Ак Барс из равновесия!
Крикунов,Ак Барс победит!
