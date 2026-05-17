Крикунов о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Билялов может пропускать «нежданчики», такой вратарь. Сегодня пропустил в ближний, это вратарский гол»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов после победы «Ак Барса» над «Локомотивом» (2:1, 2-2 в серии) в матче финала Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря казанцев Тимура Билялова.
«Я все время ждал и удивлялся, что Билялов так здорово играет в плей‑офф и не пускает своих «плюшек». Я думал, как парень так настроился? Может, с психологом работал? Играл просто здорово…
А тут раз – сегодня пропустил шайбу в ближний угол, это вратарский гол. Это хорошо, если это только сегодня… Посмотрим, как будет дальше. Билялов – такой вратарь, который может пропускать «нежданчики», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
С уважением!
Пытается вывести Ак Барс из равновесия!
Крикунов,Ак Барс победит!