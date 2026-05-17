  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов»
0

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов»

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Локомотивом» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-2).

– Мы долго не могли реализовать свои моменты. Продолжали наращивать активные действия и забрали матч на характере. Хорошая командная победа.

Александр Радулов менее заметен, чем в прошлом плей-офф. Как вы его выключили?

– Мы больше фокусируемся на своей игре. Индивидуальности важны, но играет команда. Важны наши действия на площадке.

– Как вы поменяли игру после первого периода?

– Вышли те же ребята. Соперник с первых смен пошел в давление. Было важно забрать шайбу, больше ее контролировать, мы создавали достаточно моментов в зоне атаки. И проявили себя хорошо.

– Впервые в истории КХЛ лучшим бомбардиром плей‑офф может стать защитник – Митч Миллер. Как вы его отметите?

– Атакующие действия наших защитников мы видим по ходу всего сезона. Это один из компонентов игры. Рассчитываем, что в дальнейшем будут работать все наши козыри.

– Вязкая игра, много борьбы – это исходило из вашей тактики?

– Мы перед серией понимали, что будут все такие матчи. Соперник играет плотно, как и мы. Вся серия будет состоять из единоборств, из тягучей игры. И надо правильно пользоваться своими моментами. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов.

– А как вам качество льда?

– Лед он и есть лед. Одинаковый для всех, – заявил Гатиятулин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАнвар Гатиятулин
logoМитчелл Миллер
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Заставили Локо ошибаться, все же фактор усталости после 30 минуты начал работать, можно сказать что и тренерская рабочая победа. Сыграли правильно, отыгрались, распределили силы и ничего не дали сделать в концовке
ОтветMaaRek
Заставили Локо ошибаться, все же фактор усталости после 30 минуты начал работать, можно сказать что и тренерская рабочая победа. Сыграли правильно, отыгрались, распределили силы и ничего не дали сделать в концовке
В первый раз в этом сезоне перетерпели... Ну, то есть буквально играли в хоккей «Локо», типа не дадим вам играть и сами играть не будем и будем ждать микроошибки... Или тупого удаления... И «Локо» тоже сделал тупое удаление. «Ак Барс», кстати, любит глупые удаления на ровном месте, ладно там Яшкин вот удалялся, до этого Карпухин, имея время, посмотрел, подумал и швырнул за пределы площадки.
Анвар, сохраняйте настрой Команды!
Всё у Вас получится!
Сегодня это был уже не тот открытый хоккей, хоккей в давление, что был ранее с Минском или ММГ. Ак Барс затащил матч в "болото", где Локомотив начал терять темп, пространство и структуру атак
ОтветВалера Кабан
Сегодня это был уже не тот открытый хоккей, хоккей в давление, что был ранее с Минском или ММГ. Ак Барс затащил матч в "болото", где Локомотив начал терять темп, пространство и структуру атак
Ну судя по тому как Ак барс играл в красивый хоккей в предыдущих раундах то получается это Локомотив затащил в болото казань
Ответrasul5700
Ну судя по тому как Ак барс играл в красивый хоккей в предыдущих раундах то получается это Локомотив затащил в болото казань
обычно, Локомотив за счет физики и организации игры тащил всех туда и просто перемалывал. А сегодня Казань взяли лекала Локомотива и затащили их в их же среду
Был вчера на матче, хороший хоккей, было напряжение. Ак Барс не выключились после пропущенной шайбы и переработали Ярославцев. Усталости локомотива не увидел, они подсели только в третьем периоде.
Действительно получилась рабочая победа и это радует!
Ак Барс, победит!
Вперёд!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли про 1:2 с «Ак Барсом»: «Локомотив» играл не очень хорошо, но у нас есть характер. Иванов пройдет обследование. Георгий – воин, будет сражаться, если сможет выйти на лед»
17 мая, 15:23
Плющев о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Закономерная победа, как говорят, везет сильнейшим. У Миллера не было возможности сыграть ярко»
17 мая, 15:11
Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» без изменений в составе после 1:4: «Эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ – так будет и дальше»
17 мая, 14:52
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
1 минуту назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
4 минуты назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
12 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
40 минут назадLive
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
47 минут назад
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:44
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
16 минут назад
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
34 минуты назад
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Рекомендуем