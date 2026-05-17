Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов»

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Локомотивом » в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-2).

– Мы долго не могли реализовать свои моменты. Продолжали наращивать активные действия и забрали матч на характере. Хорошая командная победа.

– Александр Радулов менее заметен, чем в прошлом плей-офф. Как вы его выключили?

– Мы больше фокусируемся на своей игре. Индивидуальности важны, но играет команда. Важны наши действия на площадке.

– Как вы поменяли игру после первого периода?

– Вышли те же ребята. Соперник с первых смен пошел в давление. Было важно забрать шайбу, больше ее контролировать, мы создавали достаточно моментов в зоне атаки. И проявили себя хорошо.

– Впервые в истории КХЛ лучшим бомбардиром плей‑офф может стать защитник – Митч Миллер. Как вы его отметите?

– Атакующие действия наших защитников мы видим по ходу всего сезона. Это один из компонентов игры. Рассчитываем, что в дальнейшем будут работать все наши козыри.

– Вязкая игра, много борьбы – это исходило из вашей тактики?

– Мы перед серией понимали, что будут все такие матчи. Соперник играет плотно, как и мы. Вся серия будет состоять из единоборств, из тягучей игры. И надо правильно пользоваться своими моментами. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов.

– А как вам качество льда?

– Лед он и есть лед. Одинаковый для всех, – заявил Гатиятулин.