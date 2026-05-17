Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос о трэш-токе форварда казанцев Ильи Сафонова.
Сафонов дал флэш-интервью во время игры, высказавшись про общение с защитником ярославского клуба Алексеем Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит».
– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?
– Это кто? Не знаю такого.
– Он постоянно влияет на Исаева?
– Кто?!
– Илья Сафонов.
– Кто это такой вообще?
– Игрок «Ак Барса».
– Блин, вообще круто.
– Он сегодня один гол сделал.
– А, да?
– Есть еще вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».
– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, еще узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, – сказал Сурин.
По поводу самого Сафонова - у Береглазова три кубка, а у Сафонова что? Поубавить бы гонор, не он Береглазова на жопе возил.