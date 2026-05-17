Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос о трэш-токе форварда казанцев Ильи Сафонова

Сафонов дал флэш-интервью во время игры, высказавшись про общение с защитником ярославского клуба Алексеем Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит». 

– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?

– Это кто? Не знаю такого.

– Он постоянно влияет на Исаева?

– Кто?!

– Илья Сафонов.

– Кто это такой вообще?

– Игрок «Ак Барса».

– Блин, вообще круто.

– Он сегодня один гол сделал.

– А, да?

– Есть еще вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».

– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, еще узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, – сказал Сурин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии

А кто такой Сурин??? Вот на самом деле кто это?
Евгений021289
В 19 лет уже один из главных игроков в чемпионской команде, в перспективе игрок уровня НХЛ. А вот кто такой Сафонов действительно вопрос...
HCBV
Из этих двоих Сафонов ближе к НХЛ
Сколько пафоса и высокомерия в словах молодого пацана!
Henry88
Почему высокомерие? Вас бы спросили кто такой Сафонов, вы бы сразу ответили?
Henry88
А слова того самого Сафонова наполнены доброжелательностью и сдержанностью? Всё правильно Егор сказал, пора бы уже давно этого оборзевшего Казанского колхозника на место поставить, слишком высокого о себе мнения
Как он не знает игрока ПСЖ, странно ;))
Serh08
Троит шакалёнок
Получается, что спит на установках перед матчами, если не знает игроков соперников, наверное поэтому играет, как прислуга Радулова
Двуличные татары. Этот рыжий защитник тоже нехило набросил про Береглазова, но вы накинулись на Сурина. Потрясающее лицемерие)
Alexander Kulkov
Так Сафон по факту сказал ничего не выдумал, вся страна видела как береглазова на жо*е возили) а Сурин дурачка включил типа, ответы 7летнего мальчика
Alexander Kulkov
Двуличные татары?🤔
санька,ты дебил?)
Эт баласы.
Егор - молодец! Опустил рыжего))) А скольким пуканы поджёг!)))) Казанские бедолаги даже слов найти не могут))))) Пыжатся что-то умное сказать, а вылазят только собственное скудоумие и ограниченность словарного запаса! Ай, да Егор! Молодчина))))))
Евгений Исаев
На интервью скудоумием блистал как раз таки твой шакалёнок.Он по настоящему не понимает ничего.А ты готов целовать каждое его тупой слово да?)))
tatarstanhockey
Нет. Не готов я целовать "каждое его тупой слово" (🤦🏻 все нерусские, кроме Я). Но в этой ситуации он размазал рыжика!))) Не истери)))
Видно, Радулов так научил его под кожу лезть, что аж все в комментариях бомбят на его ответы)))
Отлично ответил, раз у казанских полыхнуло, тонко и корректно потроллил, в отличии от Сафонова.
По поводу самого Сафонова - у Береглазова три кубка, а у Сафонова что? Поубавить бы гонор, не он Береглазова на жопе возил.
Все нормально делает Егорка, вон как у казанских подгорает в бессильной злобе, обзывают, ёрничают... А что еще им остается🤣
