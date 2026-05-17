Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»

Сурин о Сафонове из «Ак Барса»: кто это вообще?.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин после поражения от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос о трэш-токе форварда казанцев Ильи Сафонова .

Сафонов дал флэш-интервью во время игры, высказавшись про общение с защитником ярославского клуба Алексеем Береглазовым : «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит».

– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?

– Это кто? Не знаю такого.

– Он постоянно влияет на Исаева?

– Кто?!

– Илья Сафонов.

– Кто это такой вообще?

– Игрок «Ак Барса».

– Блин, вообще круто.

– Он сегодня один гол сделал.

– А, да?

– Есть еще вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».

– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, еще узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал, – сказал Сурин.