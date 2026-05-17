Хартли про 1:2 с «Ак Барсом»: «Локомотив» играл не очень хорошо, но у нас есть характер. Иванов пройдет обследование. Георгий – воин, будет сражаться, если сможет выйти на лед»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о причинах поражения от «Ак Барса » (1:2, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Тяжелая, вязкая игра. Не очень много бросков от обеих команд. В третьем периоде держался счет 1:1. Мы были в хорошей позиции. Но большинство «Ак Барса» сыграло решающую роль. Мы не очень много создали в атаке. Только четыре броска за последние 40 минут – это мало для победы. Этот матч в прошлом, готовимся к пятой игре в Ярославле.

– Как вы относитесь к раннему началу матча в 14:30 из‑за трансляции?

– Это одинаково для обеих команд. Никаких оправданий для нас быть не может.

– Как состояние здоровья у Георгия Иванова после мощного силового приема?

– Он не смог завершить матч. Больше будем знать завтра, он еще пройдет обследование.

– Насколько отсутствие Иванова сказалось на игре «Локомотива»?

– Конечно, для нас важен каждый. Но травмы – это часть хоккея, к сожалению. Это дает возможность другим зайти на место этого игрока. Георгий – воин. Если он способен выйти на лед, то он будет сражаться.

– Как остановить Митча Миллера?

– Я уже говорил, мы не собираемся его останавливать. Мы просто хотим его переиграть. Это игрок мирового класса. Этот вопрос мне уже задавали два дня назад. Наверное, это лучший атакующий защитник лиги.

– Вы не считаете, что «Ак Барс» воспрянул духом в этом матче, хотя уступал в счете?

– Сегодня была абсолютно другая игра, чем предыдущие три матча финала. Это была игра, которую ожидаешь в финале плей‑офф. Много эмоций, борьбы, единоборств. Когда команда играет дома и сравнивает счет, то понятно, что трибуны будут помогать. И к ней может перейти инициатива.

– Ваша команда сделала 24 блока. Это тактика «Локомотива», который старается ловить шайбу на себя?

– Моя команда никогда не отступает. Мы сегодня слишком много времени провели в своей зоне. Нужно отдать должное игрокам, что ни жертвуют собой. У них отличный характер, они выкладываются по полной. Мы сегодня играли не очень хорошо. Но важно, что у нас есть характер, – сказал Хартли