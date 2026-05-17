  • Плющев о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Закономерная победа, как говорят, везет сильнейшим. У Миллера не было возможности сыграть ярко»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о 4-м матче в финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2:1, 2-2).

– Насколько закономерен результат с учетом того, что в победной шайбе «Ак Барса» присутствовал фактор везения?

– Как говорят, везет сильнейшим. Была яркая игра и с той, и с другой стороны. Но «Ак Барс» создал чуть больше моментов чем «Локомотив», поэтому их победа закономерна. Хотя игра была практически равной.

– Стоит говорить, что психологическое преимущество перешло к «Ак Барсу»?

– Психологическое преимущество было у «Ак Барса», когда он после второй игры в Ярославле приехал домой. А сейчас соперники настолько друг друга изучили, что сложно что‑то говорить.

– Миллер наконец ушел с площадки без заброшенных шайб, это заслуга игроков «Локомотива»?

– Нет, «Ак Барс» сделал серьезный акцент на игру в обороне, а Миллер – защитник, поэтому он во многих вещах не рисковал, хотя в голах он поучаствовал. Просто сама игра не давала защитнику возможности играть так ярко, как он хотел. Слишком дорога была цена ошибки, – сказал Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
