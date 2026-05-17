«Ак Барс» перебросал «Локомотив» 55:38, выиграл вдвое больше вбрасываний и провел больше времени в атаке

«Ак Барс» превзошел «Локомотив» по статистике в 4-м матче.

«Ак Барс » перебросал «Локомотив » в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-2).

Команда Анвара Гатиятулина нанесла 55 бросков против 38 у соперника, в створ – 22:16. Также казанцы значительно лучше сыграли на точке вбрасывания – 43:23, были чуть лучше в силовых приемах – 24:25, совершили больше перехватов – 5:3 и провели больше времени в атаке – 15:41 на 09:28.

Команда Боба Хартли заблокировала больше бросков – 24:12, совершила больше потерь – 8:6, набрала чуть больше штрафных минут – 10:8.