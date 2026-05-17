Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»

Защитник «Ак Барса » Никита Лямкин раскритиковал раннее начало четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива » (2:1, 2-2).

Игра в Казани стартовала в 14:30 по московскому времени и была показана на «Матч ТВ ». С 18:00 на каналах холдинга будут транслироваться игры заключительного, 30-го, тура чемпионата России по футболу.

– Каково играть, когда за окном +30 градусов?

– На арене не 30 градусов. Хорошая погода – сыграли с хорошим настроением.

– Сказалось ли это на качестве льда?

– Честно говоря, да. Со льдом есть проблемы.

– Ваши биологические часы настроены на то, чтобы так рано играть?

– Это достаточно странно. Идет финал Кубка Гагарина, каждый час для них и для нас – это дневный сон, своя рутина. Не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа дня.

– Мы прогнулись под футбол.

– Не знаю. У нас много каналов, где могут показать хоккей. Если не хотят показывать хоккей, то пусть не показывают, – сказал Лямкин.