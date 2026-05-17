Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин раскритиковал раннее начало четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1, 2-2).
Игра в Казани стартовала в 14:30 по московскому времени и была показана на «Матч ТВ». С 18:00 на каналах холдинга будут транслироваться игры заключительного, 30-го, тура чемпионата России по футболу.
– Каково играть, когда за окном +30 градусов?
– На арене не 30 градусов. Хорошая погода – сыграли с хорошим настроением.
– Сказалось ли это на качестве льда?
– Честно говоря, да. Со льдом есть проблемы.
– Ваши биологические часы настроены на то, чтобы так рано играть?
– Это достаточно странно. Идет финал Кубка Гагарина, каждый час для них и для нас – это дневный сон, своя рутина. Не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа дня.
– Мы прогнулись под футбол.
– Не знаю. У нас много каналов, где могут показать хоккей. Если не хотят показывать хоккей, то пусть не показывают, – сказал Лямкин.
А ЛЯмкин полностью на все сто прав. Это очередное публичное вытирание ног о хоккей всякими Медведевыми и Миллерами, пока хлавный хоккеист над своим чемоданом сидит))) И Лямкин как раз про болельщиков и говорит, что не будет в такую жару никто хоккей смотреть, все в парке мороженое нализывают. Он как раз о болельщиках и думает...
П.С. Почитал в целом комменты, мда без комментариев))) Люди даже не поняли, почему хокк бомбит) Ну какие болельщики такая и лига, чо я требую-то тогда))))
А футбол днём более подвержен жаре.
Тут финалист второго по популярности чемпионата в стране, говорит о том, что ломают график, парни не могут показать свою лучшую игру в финале. Да, он миллионер, кто на что учился, но он же не про деньги. Если про них, то его бы ничего не парило, а так он про игру, про свой хоккей.
Чувствуешь разницу?)))