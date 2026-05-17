  Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»
Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»

Игрок «Ак Барса» Лямкин раскритиковал «Матч ТВ» за начало игры с «Локо» в 14:30.

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин раскритиковал раннее начало четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1, 2-2).

Игра в Казани стартовала в 14:30 по московскому времени и была показана на «Матч ТВ». С 18:00 на каналах холдинга будут транслироваться игры заключительного, 30-го, тура чемпионата России по футболу. 

– Каково играть, когда за окном +30 градусов?

– На арене не 30 градусов. Хорошая погода – сыграли с хорошим настроением. 

– Сказалось ли это на качестве льда?

– Честно говоря, да. Со льдом есть проблемы.

– Ваши биологические часы настроены на то, чтобы так рано играть?

– Это достаточно странно. Идет финал Кубка Гагарина, каждый час для них и для нас – это дневный сон, своя рутина. Не должно быть таких ситуаций, чтобы мы играли в два часа дня. 

– Мы прогнулись под футбол.

– Не знаю. У нас много каналов, где могут показать хоккей. Если не хотят показывать хоккей, то пусть не показывают, – сказал Лямкин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Бизнес Online»
А вы для кого играете? Разве не для болельщиков? Что значит не показывайте? Кому ты вообще на хрен нужен, если тебя показывать не будут? То же мне, звезда мирового хоккея. Не хочешь играть днем, иди таксуй.
Че ты агришься? Чел дело говорит финал гагарина, как говорят второго по значимости кубка после кубка стэнли поставили на 14 часов в угоду футболу, где уже ЗПРФ нарисовали пенку левую)) Я вот даже не знал, что хоккей уже прошёл думал в 19 как обычно будет. Кто в +30 в 14 часов будет смотреть хоккей? Для примера сейчас в НХл кубок стэнли идёт - все матчи на 3 ночи по москве ставят даже в выходные, потому что вечером прайм тайм. А хоккеисту просто за свой вид спорта обидно, поставить матч такого уровня на 2 часа дня по европейскому времени это хамство, неуважение и очередное вытирание ног о морозова, в очередной раз не сумевшего отстоять интересы лиги. Впрочем он небось как всегда про зубные щётки от версаче думает, Коммодор вроде рассказывал как Лёха в Питтсбург заезжал, комплексы советского детства лечил)) Плевать они на всё хотели.

А ЛЯмкин полностью на все сто прав. Это очередное публичное вытирание ног о хоккей всякими Медведевыми и Миллерами, пока хлавный хоккеист над своим чемоданом сидит))) И Лямкин как раз про болельщиков и говорит, что не будет в такую жару никто хоккей смотреть, все в парке мороженое нализывают. Он как раз о болельщиках и думает...

П.С. Почитал в целом комменты, мда без комментариев))) Люди даже не поняли, почему хокк бомбит) Ну какие болельщики такая и лига, чо я требую-то тогда))))
Слушайте, он очевидно правильные вещи говорит. Хоккей вечером удобнее как для самих хоккеистов (не нарушается микроцикл), так и для болельщиков (в два часа дня смотреть хоккей - это разбивает весь день, а так дела все сделал и вечером смотришь).
За такие бабки, какие они получают, должны играть в любое время.
Комментарий скрыт
Как раз таки обычные люди им деньги и платят... Так уж у нас проф.спорт в стране устроен.
Не прав. Их показали на главном канале, не вижу причин к недовольству. Тем более был шанс уйти в ОТ, канал и так рисковал. И футболу нужна студия после финиша сезона. Всем не угодишь.
А футбол днём более подвержен жаре.
На федералке мультикаст, который легко можно было двигать до 18 часов ) ноль причин для недовольства
Чел, у меня ненормированный рабочий день за 80 тысяч в месяц! Моему руководителю вообще фиолетово, какой там у меня дневной сон и какая рутина. Любое возмущение парируется- не нравится, не работай. У тебя з/п раз в сто больше, чего ты ноешь? Даже если Матч ТВ прогнулся под футбол… Во-первых: там судьба чемпионства решается, во вторых: спонсорские контракты и права на показ у РПЛ на порядок выше КХЛ, ну что поделать, футбол- самый популярный вид спорта. Так что очередной дешевый высер миллионера
Ну так пошёл бы в хоккеисты, там же легко зарабатывать миллионы.
Сочувствую, что нет амбиций и есть зависть. А давай вот твой работодатель тебя в ж ***** как запоешь? Как на работу пойдешь? А, ну, думаю, сглотнешь и пойдешь дальше.
Тут финалист второго по популярности чемпионата в стране, говорит о том, что ломают график, парни не могут показать свою лучшую игру в финале. Да, он миллионер, кто на что учился, но он же не про деньги. Если про них, то его бы ничего не парило, а так он про игру, про свой хоккей.
По мне должны в 07.00 утра играть. С утра посмотрел и день свободен.
Это, батенька, Вам надо НХЛ смотреть)
Полностью согласен с ним. Достали уже из-за этого унылого ногомяча хоккей двигать. Пусть футболёры в 9 утра играют, всё равно они пешком по полю передвигаются
чел миллионы получает и выдает такое. клоун
Разин тоже про это говорил в ходе плей офф
А ты копейки получаешь.клоун.
Чувствуешь разницу?)))
Сколько идиотов в комментариях! Вообще не вникли в суть, прочитали половину заголовка и побежали изливать желчь.
Прочитал. И категорически не согласен со сказанным им. Адмирал весь сезон живёт со сбитым ритмом. То на западе, то дома. В любой время, и ничего. А этот ныть начал, биоритмы видите ли сбились у него.
А если бы Адмирал вышел в финал и их домашний матч поставили, допустим, на те же 14.30, чтобы побольше болельщиков по стране посмотрело, как думаешь, промолчали бы?
А на Дальнем Востоке наоборот отлично, в 21:00.хоть один матч в прямом эфире посмотрел, а то все в 2 ночи и т.д.
Я так понимаю больше всего болельщики футбольные возбудились. Финал КГ в 14-30 реально бред. Кто в такое время у телевизора сидит в выходной день при такой кайфовой погоде?
Кто сидит? Тот кто ждет этот матч. Время отличное. Раньше помню в Суперлиге в воскресенье играли в 13 часов.
Понятно дело, что тот, кто ждёт - будет смотреть. Но охват всё равно больше вечером.
