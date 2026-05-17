Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» без изменений в составе после 1:4: «Эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ – так будет и дальше»

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» после 1:4: эмоциональных решений не принимаем.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над «Локомотивом » в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-2).

– Митчелл Миллер побил рекорд результативности для защитников в плей-офф. Что можете сказать о защитниках после этой игры?

– Отмечу, что вообще весь сезон работаем над атакующими действиями защитников, и по плей-офф видно, что это работает.

Какие-то личные рекорды – это всегда приятно, но мы сфокусированы на нашей общей цели и командной игре.

– Многие зрители ожидали, что будут изменения в составе [после поражения 1:4 дома]. Вы внутренне радуетесь, что, несмотря на отсутствие изменений, команда побеждает и все идет по вашему плану?

– Я уже говорил, что эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ, смотрим на состояние ребят. И сегодня пошли этим же составом. Так же будем дальше смотреть, разбираться и готовиться к следующему матчу.

Идет серия, двигаемся шаг за шагом. И опять на первый план выходит правильное восстановление, правильная подготовка, – сказал Гатиятулин во флэш-интервью.