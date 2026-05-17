  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» без изменений в составе после 1:4: «Эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ – так будет и дальше»
0

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» без изменений в составе после 1:4: «Эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ – так будет и дальше»

Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» после 1:4: эмоциональных решений не принимаем.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над «Локомотивом» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-2).

– Митчелл Миллер побил рекорд результативности для защитников в плей-офф. Что можете сказать о защитниках после этой игры?

– Отмечу, что вообще весь сезон работаем над атакующими действиями защитников, и по плей-офф видно, что это работает.

Какие-то личные рекорды – это всегда приятно, но мы сфокусированы на нашей общей цели и командной игре.

– Многие зрители ожидали, что будут изменения в составе [после поражения 1:4 дома]. Вы внутренне радуетесь, что, несмотря на отсутствие изменений, команда побеждает и все идет по вашему плану?

– Я уже говорил, что эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ, смотрим на состояние ребят. И сегодня пошли этим же составом. Так же будем дальше смотреть, разбираться и готовиться к следующему матчу.

Идет серия, двигаемся шаг за шагом. И опять на первый план выходит правильное восстановление, правильная подготовка, – сказал Гатиятулин во флэш-интервью.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoЛокомотив
logoМитчелл Миллер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
НАЧИНАЕМ ВСЕ С НАЧАЛА СЧЕТ 2-2.АК БАРС МОЛОДЦЫ С ПОБЕДОЙ!! СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ В ЯРОСЛАВЛЕ БУДЕТ ТЯЖЕЛЫМ!! НО МЫ ИДЕМ АЛГА!!
У меня впечатление, что Журавлёв снова за нас играет. Только двухметровый и здоровый.
Нет никакого анализа с каждым разом АК барс играет натужно.сто не было раньше.есть свежие игроки обороны и защиты.но Анвар не варьирует составом.проигрыш вам аукнется что не использовали внутренние резервы.
Анвар всё правильно делает!
Говорит от имени всего большого коллектива и команды!
Подчёркивает-мы!
Молодец!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
18 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
21 минуту назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
29 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
57 минут назадLive
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
СКА хочет выменять Атанасова у «Торпедо». Армейцы готовы выплатить «серьезную компенсацию» (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:44
КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель
сегодня, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
33 минуты назад
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
51 минуту назад
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Рекомендуем