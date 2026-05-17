Хартли об 1:2 от «Ак Барса»: «У обеих команд было мало шансов. Они забили в большинстве – это хоккей плей-офф»

Хартли об 1:2 от «Ак Барса»: и у них, и «Локомотива» было мало шансов.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли кратко подвел итоги 4-го матча против «Ак Барса » в финальной серии Кубка Гагарина (1:2, 2-2).

– Боб, впервые в серии команда, которая открыла счет, не выиграла в матче. Что нужно предпринять, чтобы этого не случилось в следующей игре?

– Счет 1:2, это хоккей плей-офф. Они отличная команда. У обеих команд было мало шансов. Они забили в большинстве – это игра, – сказал Хартли во флэш-интервью.