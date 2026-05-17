Миллер из «Ак Барса» набрал 22-е очко и установил рекорд результативности для защитников в одном Кубке Гагарина. У американца 5+2 в 4 играх финала с «Локомотивом»
24-летний американец выступил в роли ассистента при победном голе Саши Хмелевски в 4-м мачте финальной серии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1, 2-2).
Теперь на счету Миллера 22 (7+15) очка. Прежний рекорд (21 очко) принадлежал Крису Ли, игравшему за «Металлург».
Подробная статистика выступлений Митчелла, 7 (5+2) очков в 4 играх финала, смотрите здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
