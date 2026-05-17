Миллер из «Ак Барса» набрал 22-е очко и установил рекорд результативности для защитников в одном Кубке Гагарина. У американца 5+2 в 4 играх финала с «Локомотивом»

Миллер из «Ак Барса» установил рекорд для защитников по очкам в Кубке Гагарина.

Митчелл Миллер из «Ак Барса » установил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина.

24-летний американец выступил в роли ассистента при победном голе Саши Хмелевски в 4-м мачте финальной серии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом » (2:1, 2-2).

Теперь на счету Миллера 22 (7+15) очка. Прежний рекорд (21 очко) принадлежал Крису Ли, игравшему за «Металлург».

Подробная статистика выступлений Митчелла, 7 (5+2) очков в 4 играх финала.