  • Миллер из «Ак Барса» набрал 22-е очко и установил рекорд результативности для защитников в одном Кубке Гагарина. У американца 5+2 в 4 играх финала с «Локомотивом»
Миллер из «Ак Барса» набрал 22-е очко и установил рекорд результативности для защитников в одном Кубке Гагарина. У американца 5+2 в 4 играх финала с «Локомотивом»

Миллер из «Ак Барса» установил рекорд для защитников по очкам в Кубке Гагарина.

Митчелл Миллер из «Ак Барса» установил рекорд результативности для защитников в одном розыгрыше Кубке Гагарина.

24-летний американец выступил в роли ассистента при победном голе Саши Хмелевски в 4-м мачте финальной серии плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1, 2-2).

Теперь на счету Миллера 22 (7+15) очка. Прежний рекорд (21 очко) принадлежал Крису Ли, игравшему за «Металлург».

Подробная статистика выступлений Митчелла, 7 (5+2) очков в 4 играх финала, смотрите здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
Собаки лают а караван идёт с победой Казань!!!
ОтветАлексейВалерьевич
Собаки лают а караван идёт с победой Казань!!!
Ахаха тут много кто писал про "друга человека"

Я заметил у Сурина ободок на шее, видимо сдержанности/самообладания ещё не хватает, у опытного Радулова нет ободка)
Миллер хоть молодая, но Легенда
Заработал большинство отдал голевую 👏
Я считаю что если Ак Барс выиграет кубок, то титул МВП плей-офф нужно отдавать Миллеру
у парня сегодня счастливый день,родители приехали,гордятся наверное сыном,молодец парень!!!
Наша казанская машина!
Поздравления Миллеру, надеюсь будет легендой Ак Барса,, успехов парню (мальчишке).
Отдайте уже ему золотой мяч ...ой ... А так реально красавчик ,зажигал бы в НХЛ ,если бы не ....
