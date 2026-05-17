Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о трэш-токе с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.
24-летний форвард дал флэш-интервью во время 4-го матча финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Локомотив» (2:1, третий период, 1-2).
– С Береглазовым вы там что-то разговаривали?
– Скорее монолог был, в одну сторону. В принципе его на жопе таскали прошлую серию.
– Хорошо сейчас было!
– Он молчит, – сказал Сафонов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Галимов,Сафонов и Денисенко позорище так вести себя
- Я невозмутимый просто