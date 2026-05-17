  • Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»
Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о трэш-токе с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.

24-летний форвард дал флэш-интервью во время 4-го матча финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Локомотив» (2:1, третий период, 1-2).

– С Береглазовым вы там что-то разговаривали?

– Скорее монолог был, в одну сторону. В принципе его на жопе таскали прошлую серию.

– Хорошо сейчас было!

– Он молчит, – сказал Сафонов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
ахахаха

Чет Казань вообще берега путает,выглядит мерзко.

Галимов,Сафонов и Денисенко позорище так вести себя
Ответel shaarawy92
Еще по серии с Минском заметил
Ответel shaarawy92
Комментарий скрыт
Какое же он быдло, что в прочем у него по лицу и видно
Такой же мерзкий персонаж, как и Денисенко
ОтветOnlyHockeyOnlyLoko
Как и радулов, как и сурин
ОтветStepan Alexandrovich
Только от них ничего не слышно. И не орут под воротами после голов
Такой клоун. У Березлазова на два очка меньше в плэй-офф и на три Кубка Гагарина больше чем у этого шута. Кто кого ещё возит. При этом он защитник третьей пары, а ты первый центр.
ОтветEvgeny Trifonov
Притом что Береглазов защитник домосед 😀
ОтветEvgeny Trifonov
Знаете анекдот про строителя мостов? У Береглазова аналогичная ситуация. Чисто клоун.
Ну что тут скажешь? Подлейший игрок
на радулова гонят, но он не такой мерзкий и подлый как сафонов
Ответнесахар
Еще какой мерзкий
Ответнесахар
Радулов такой какой он есть, да характер взрывной но он не подлый, как Сафонов
Черт одним словом.Леха Береглазов просто невозмутимый тип,на всякие тупые провокации не поведется это точно
Ответel shaarawy92
- Леха, почему тебя таскали по льду как будто ты мешок?
- Я невозмутимый просто
ОтветMcRothenberg
Лапки вверх и лежачего не бьют. Я здесь случайно
ахаха, смотри как бы тебя, дурачка, через пару матчей на жопе не потоскали🤣🤣🤣🤣
Ответwolkov
Хоть пару матчей и 50, никто не будет его таскать😂😂
Ответwolkov
Сафонов мужик,надо будет он подерется,что не раз и делал,никто его как щенка за шкирку по льду не таскал как вашего Береглазова,детина под 2 метра и более сотки весом лежал на льду даже не пытался ответить,не сопротивлялся,когда его Чеккони унижал,ни капли мужского достоинства
Тут Ярославль обиделся. Имея в составе Радулова и Паника, кого-то чертом называют. Ну-ну. Удачи.
низко и неспортивно
