Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»

Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: его на жопе таскали прошлую серию – молчит.

Нападающий «Ак Барса » Илья Сафонов высказался о трэш-токе с защитником «Локомотива » Алексеем Береглазовым .

24-летний форвард дал флэш-интервью во время 4-го матча финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Локомотив» (2:1, третий период, 1-2).

– С Береглазовым вы там что-то разговаривали?

– Скорее монолог был, в одну сторону. В принципе его на жопе таскали прошлую серию.

– Хорошо сейчас было!

– Он молчит, – сказал Сафонов.