Владимир Потанин: «Сравнивать футбол с хоккеем не совсем уместно, как выяснять, кто круче: Утесов или Антонов? Футбол – спорт номер один в мире, можно говорить о его уровне в России и Европе»

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин высказался о сравнениях популярности футбола и хоккея в России.

– Какой вид спорта – номер один в России, хоккей или футбол? Об этом часто спорят.

– Я тоже восхищаюсь, на какой уровень вышел наш хоккей – и по спортивной борьбе, и по зрелищности, и по качеству игры. Мы можем подробнее обсудить и сохранение нашей советской, российской школы.

Но футбол в каком-то смысле вне конкуренции в мире. Несколько миллиардов людей его смотрят, увлекаются, в него играют. Не совсем правильно сравнивать. Это как выяснять, кто был круче: Леонид Утесов или Юрий Антонов? Когда не было телевидения и массового распространения поп-культуры, то даже самые популярные актеры и певцы были менее известны, чем те, кто потом стал тиражировать свое искусство по телевидению.

Футбол – спорт номер один в мире по популярности, и его просто не нужно сравнивать. Можно разговаривать об уровне футбола в России и Европе, сравнивать с уровнем чемпионата мира и Олимпиады. Вот об этом можно разговаривать. А сравнивать футбол с хоккеем не совсем уместно.

– Впереди – чемпионат мира по футболу, его тоже будут показывать по «Матч ТВ». Будете ли вы его смотреть, и какая сборная вызывает у вас симпатии?

– Я обязательно буду смотреть, потому что футбол люблю. В мире сейчас есть много интересных команд и хороших футболистов. Как нейтральный болельщик буду, конечно, следить и за Испанией, и за Францией, и за Аргентиной как за действующим чемпионом. Возможно, что-то новенькое можно ожидать от Германии. Давно они ничего не показывали, а школа футбольная у них мощная.

Чемпионат мира будет очень важен с точки зрения интриги, кто же получит «Золотой мяч». А его возьмет тот, кто выстрелит на турнире в Северной Америке.

И наблюдать за чемпионатом мира я буду, как и вы, с определенной грустью за то, что мы пока там не можем участвовать. И даже если представить, что нас допустили, то выход в плей-офф был бы на сегодняшний день хорошим результатом.

Когда-то мы расстраивались, если в полуфинал не выходили… Были времена, когда проигрыш в четвертьфинале казался национальной трагедией. А на домашнем чемпионате мира в 2018 году мы выход в четвертьфинал расценили как успех. Вот так меняются времена, оценки, – сказал Потанин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

"Вот так меняются времена оценки", вот такие типы и довели страну, что приходиться искать хоть кпкие-то успехи, которые для страны раньше считались неудачей.
чего то его много сегодня,олигарх решил с холопами мыслями поделиться?
ОтветТимофей Панов
Сколько раз Юрия Антонова пригласили петь на матчах КХЛ и РПЛ интересно
Национальное достояние страны давно уже в частных руках
А сравнивают виды спорта только бывшие спортсмены, псевдо-эксперты и недалёкие граждане. А люди просто болеют за те виды спорта, которые им по душе. Им до лампочки что там думают Тарасова, Роднина, Журова, Потанин, Мордашов и Ко. А корреспонденты продолжают задавать идиотские вопросы.
Нет в России футбола,а футболисты бегают,но играют для себя
ну какой умный дядька, не зря уже десятую новость с ним публикуете
Да,хорошо что хоккей есть
Сборная по сути из 15 стран, и только 4-е место на ЧМ, откуда столько гонору?
Это он про Юрия Антонова?
Все по делу Футбол спорт номер один, но и хоккей у нас на высоком уровне проходят битвы поейоф и финал КХЛ так что есть что посмотреть!
