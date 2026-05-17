  • Капитан «Локомотива» Елесин забил в свои ворота в 4-й игре финала с «Ак Барсом» – шайба после сэйва Исаева попала в ногу защитнику, а от нее – в ворота. Гол записали на Галимова
Капитан «Локомотива» Елесин забил в свои ворота в 4-й игре финала с «Ак Барсом» – шайба после сэйва Исаева попала в ногу защитнику, а от нее – в ворота. Гол записали на Галимова

Капитан «Локомотива» Александр Елесин отправил шайбу в свои ворота в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:1, перерыв, 2-1).

На 35-й минуте форвард казанцев Артем Галимов бросил по воротам из центра зоны, голкипер Даниил Исаев отразил бросок. Шайба попала в ногу защитника Елесина, который на пятаке вел борьбу с Ильей Сафоновым, и от своего игрока залетела в ворота. Гол записали на Галимова.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Очень слабо вторую игру проводит, тянет Локо на дно
Начинает бесить кап своими бестолковыми действиями на льду…
Давай ещё парочку 😂
