Капитан «Локомотива» Елесин забил в свои ворота в 4-й игре финала с «Ак Барсом» – шайба после сэйва Исаева попала в ногу защитнику, а от нее – в ворота. Гол записали на Галимова
На 35-й минуте форвард казанцев Артем Галимов бросил по воротам из центра зоны, голкипер Даниил Исаев отразил бросок. Шайба попала в ногу защитника Елесина, который на пятаке вел борьбу с Ильей Сафоновым, и от своего игрока залетела в ворота. Гол записали на Галимова.
