«СКА от большой неудачи спасли молодые – могли не дотянуть до плей-офф при сомнительной тренерской работе». Давыдов о сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов отметил ключевую роль молодых игроков СКА в сезоне-2025/26.
– Что у «Локомотива» имеет смысл взять родному «Динамо»?
– Ярославль задает в нашем хоккее молодежную моду. Команда третий сезон подряд – в финале, и каждый год открывает интересных новичков. За счет этой молодежной скамейки был переигран, например, «Авангард», который просто выдохся.
Московскому «Динамо» надо вставать на этот путь. И меня очень радует, что в нашем клубе на ближайшее время запланирован молодежный лагерь, в котором тренеры главной команды просмотрят всех талантов из МХЛ и ВХЛ. Отличная новость!
– Это важный резерв главной команды?
– Важнейший! Посмотрите на СКА, в котором все последние годы консультантом был наш Владимир Владимирович Юрзинов и столько внимания уделялось молодежи.
В этом сезоне при сомнительной тренерской работе от большой неудачи СКА спасли именно молодые, которые были готовы и постучались в двери. Если бы не этот молодежный глоток, Санкт-Петербург вообще мог не дотянуть до плей-офф.
В «Динамо» у наших тренеров все последние годы тоже главным резервом был молодежный фронт работы. Тот же Леша Кудашов, при всем к нему уважении, молодых не открывал – наоборот, они с самыми разными комментариями предпочитали улетать за океан. Меня это очень огорчало.
Поэтому предстоящий лагерь считаю очень важным. На легионерах и старой гвардии не проедешь – нужна свежая кровь! – сказал Давыдов.
Защита-Рафиков,Елесин,Береглазов,Сергеев. Кому за 30,кому около. Из мооодых относительно модод Сурин и Иванов. Остальные рояль таскают.
Молодая команда была ска у Ротенберга. Но с молодыми кубки не берут. У них опыта нет и психика неустойчивая. Баланс нужен. У Но главный творец-Хартли. Сумел адаптировать тотал хоккей к нашим реалиям,мовместив его с тактической гибкостью. Барсы забили динамо мн...избили ммг,но теперь бьют их. Даже в сидовухе они уступают. Жаль ,Хартли не хочет трнгировать больше. Надо быдо жинамо м брать его,а ге этого Тпмбиева эдакого Крикунова на минималках.