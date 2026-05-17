«СКА от большой неудачи спасли молодые – могли не дотянуть до плей-офф при сомнительной тренерской работе». Давыдов о сезоне

Давыдов: СКА от провала спасли молодые игроки.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов отметил ключевую роль молодых игроков СКА в сезоне-2025/26.

– Что у «Локомотива» имеет смысл взять родному «Динамо»?

– Ярославль задает в нашем хоккее молодежную моду. Команда третий сезон подряд – в финале, и каждый год открывает интересных новичков. За счет этой молодежной скамейки был переигран, например, «Авангард», который просто выдохся.

Московскому «Динамо» надо вставать на этот путь. И меня очень радует, что в нашем клубе на ближайшее время запланирован молодежный лагерь, в котором тренеры главной команды просмотрят всех талантов из МХЛ и ВХЛ. Отличная новость!

– Это важный резерв главной команды?

– Важнейший! Посмотрите на СКА, в котором все последние годы консультантом был наш Владимир Владимирович Юрзинов и столько внимания уделялось молодежи.

В этом сезоне при сомнительной тренерской работе от большой неудачи СКА спасли именно молодые, которые были готовы и постучались в двери. Если бы не этот молодежный глоток, Санкт-Петербург вообще мог не дотянуть до плей-офф.

В «Динамо» у наших тренеров все последние годы тоже главным резервом был молодежный фронт работы. Тот же Леша Кудашов, при всем к нему уважении, молодых не открывал – наоборот, они с самыми разными комментариями предпочитали улетать за океан. Меня это очень огорчало.

Поэтому предстоящий лагерь считаю очень важным. На легионерах и старой гвардии не проедешь – нужна свежая кровь! – сказал Давыдов.