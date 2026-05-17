У США первая победа на ЧМ-2026 – 5:1 с Великобританией. Коттер и Оливер набрали по 3 очка, у Ховарда дубль
Команда тренера Дона Грэнато победила Великобританию (5:1) после поражения от Швейцарии (1:4) в стартовом туре.
Сегодня по 3 очка набрали нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер (1+2) и форвард «Коламбуса» Мэтью Оливер (1+2). На счету нападающего «Эдмонтона» Айзека Ховарда – дубль. Защитник «Тампы» Деклан Карлайл набрал 2 (1+1) балла.
Американцы набрали 3 очка после двух игр и сейчас занимают 4-е место в группе А. 18 мая – матч с Финляндией.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
чм 25 выиграли, гештальт закрыт
следующая победа по графику снова через 60 лет.