  • У США первая победа на ЧМ-2026 – 5:1 с Великобританией. Коттер и Оливер набрали по 3 очка, у Ховарда дубль
У США первая победа на ЧМ-2026 – 5:1 с Великобританией. Коттер и Оливер набрали по 3 очка, у Ховарда дубль

Команда тренера Дона Грэнато победила Великобританию (5:1) после поражения от Швейцарии (1:4) в стартовом туре.

Сегодня по 3 очка набрали нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер (1+2) и форвард «Коламбуса» Мэтью Оливер (1+2). На счету нападающего «Эдмонтона» Айзека Ховарда – дубль. Защитник «Тампы» Деклан Карлайл набрал 2 (1+1) балла.

Американцы набрали 3 очка после двух игр и сейчас занимают 4-е место в группе А. 18 мая – матч с Финляндией.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
очень слабая игра
чм 25 выиграли, гештальт закрыт
следующая победа по графику снова через 60 лет.
ОтветVadim Vadim_1116553755
Так они и на чм 25 на групповом этапе довольно слабо играли. Позволили Норвегии отыграть у себя 4 шайбы если я не ошибаюсь и выиграли только в овертайме
состав конечно у амеров просто писец
А че там с Ткачуком? Вроде бы должен был ехать на ЧМ, не слежу за турниром просто
Заявлен , просто не полностью готов.
Думаю ему обещали несколько партнеров нормальных, а никто не приехал и он отказался.
