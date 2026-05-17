Брукс Лайк: «Овечкин – как медведь гризли: как он пьет пиво, как пожимает руку – словно падает гиря в 10 кг. У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы»

Брукс Лайк: Овечкин – как медведь гризли.

Бывший форвард «Вашингтона » Брукс Лайк сравнил капитана команды Александра Овечкина с медведем.

«Помните Дагласа Мюррея из «Сан-Хосе »? Он был как холодильник на коньках. Кажется, мы тогда проиграли им 2:3, и у Ови и Мюррея было что-то вроде четырех столкновений в последние 40 секунд. Я видел, что делает Ови и думал: «Этот парень потрясающий». Просто невозможно не втянуться в драку, когда этот парень делает такое.

У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы. Я знаю, что другие игроки тоже так делали, но не на таком уровне. Не так, как хитовал он.

Я иногда врезался в него на тренировках и думал: «Да, ты крепкий». А потом, когда врезался в него на ЧМ-2013, я подумал: «О, ты просто медведь». Я провел с ним 10 лет, но только тогда понял, что он медведь.

Когда он пожимает тебе руку, это как будто на нее свалилась десятикилограммовая гиря. И он пьет пиво как медведь, как гризли. Он потрясающий», – заявил Лайк для Empty Netters.