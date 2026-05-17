  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брукс Лайк: «Овечкин – как медведь гризли: как он пьет пиво, как пожимает руку – словно падает гиря в 10 кг. У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы»
0

Брукс Лайк: «Овечкин – как медведь гризли: как он пьет пиво, как пожимает руку – словно падает гиря в 10 кг. У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы»

Брукс Лайк: Овечкин – как медведь гризли.

Бывший форвард «Вашингтона» Брукс Лайк сравнил капитана команды Александра Овечкина с медведем.

«Помните Дагласа Мюррея из «Сан-Хосе»? Он был как холодильник на коньках. Кажется, мы тогда проиграли им 2:3, и у Ови и Мюррея было что-то вроде четырех столкновений в последние 40 секунд. Я видел, что делает Ови и думал: «Этот парень потрясающий». Просто невозможно не втянуться в драку, когда этот парень делает такое.

У него невиданное ранее сочетание мастерства и физической силы. Я знаю, что другие игроки тоже так делали, но не на таком уровне. Не так, как хитовал он.

Я иногда врезался в него на тренировках и думал: «Да, ты крепкий». А потом, когда врезался в него на ЧМ-2013, я подумал: «О, ты просто медведь». Я провел с ним 10 лет, но только тогда понял, что он медведь.

Когда он пожимает тебе руку, это как будто на нее свалилась десятикилограммовая гиря. И он пьет пиво как медведь, как гризли. Он потрясающий», – заявил Лайк для Empty Netters.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMNB
logoБрукс Лайк
logoНХЛ
logoЧМ по хоккею
животные и спорт
logoСан-Хосе
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoДаглас Мюррей
алкоголь и спорт
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все мы немного Овечкин, когда пьем пиво
Да что ж опять про пиво
ОтветMephi027
Да что ж опять про пиво
А почему бы и нет?
просто за пределами России нет такой традиции дать руку, у нас много тех кто любит сжать тебе кисть так чтобы кости заболели... так что Брукс просто такого не знает )
Через десять лет только узнал, что он медведь, классику о России нужно было читать, медведи, пиво, водка...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лайк считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить. Было ясно, что он все сокрушит»
17 мая, 10:24
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком. Сообщалось, что форвард «Шанхая» близок к переходу в «Салават» («СЭ»)
3 минуты назад
Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»
33 минуты назад
Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»
46 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
58 минут назад
Защитник «Лады» Семин перейдет в «Динамо» (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:52
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария сыграет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция – со Словенией, США против Германии
сегодня, 09:26
«У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США
сегодня, 09:25
Жаровский из «Салавата», Поляков из СКА и Федоров из «Металлурга» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ
сегодня, 09:15
Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Не согласился бы работать в штабе Тамбиева. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов»
сегодня, 08:35
ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
15 минут назад
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»
сегодня, 07:50
Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»
сегодня, 06:50
Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера». Об этом сообщил новый генменеджер Джонсон – ранее они вместе выиграли Кубок Колдера с фармом «Кэнакс»
сегодня, 06:22
Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»
сегодня, 05:55
Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне
сегодня, 05:45
Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»
сегодня, 04:34
Рекомендуем