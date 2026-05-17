  • Потанин о том, что «Ак Барс» рано списал Радулова: «Так было во все времена. Можно вспомнить Кройффа – его выгнали из «Аякса», он пошел в «Фейеноорд» и привел их к чемпионству»
Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин сравнил нападающего «Локомотива» Александра Радулова с бывшим футболистом «Аякса» и «Барселоны» Йоханом Кройффом.

– Как же ошибся «Ак Барс», когда два года назад списал Радулова из своего состава!

– Так было во все времена. Возрастных игроков списывали, а многие из них возрождались и показывали, почем фунт лиха. Можем много таких примеров вспомнить. Тот же самый Йохан Кройфф. Его выгнали из «Аякса». Он пошел в «Фейеноорд» как играющий тренер и привел их к чемпионству. Показал всей голландской школе и «Аяксу», кто тут на самом деле настоящая звезда.

Мы знаем примеры таких игроков как Фирсов, Александров, Локтев… Раньше был тренд, что хоккеисту в 30 лет надо заканчивать. Потом сделали исключение для Михайлова, Петрова, Мальцева…

Новое – это хорошо забытое старое. Просто возраст чуть-чуть подрос. Раньше такие возрастные рекорды ставили в 34-36 лет, а сейчас в 40-42. Но всегда были настоящие звезды, которые в любом возрасте выходили и показывали свой класс, – сказал Потанин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
К чему это, что этого типа запустили на арену спортивных новостей.
