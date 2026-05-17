  • Эвандер Кэйн об экс-жене: «Более 5 лет она занималась преследованием, травлей и кампанией лжи в мой адрес, втягивая невинных в вендетту. Пришло время отвечать, выдан ордер на ее арест»
Эвандер Кэйн об экс-жене: «Более 5 лет она занималась преследованием, травлей и кампанией лжи в мой адрес, втягивая невинных в вендетту. Пришло время отвечать, выдан ордер на ее арест»

Нападающий «Ванкувера» Эвандер Кэйн выступил с официальным заявлением относительно слов и поступков его бывшей жены Анны.

«Я публикую это заявление относительно поведения Дианны Сноуболл, также известной как Дианна Найстед, также известной как Анна Кэйн. Пришло время прояснить ситуацию и рассказать о том, что я пережил из-за нее. Более пяти лет она занималась преследованием, травлей и целенаправленной кампанией лжи в мой адрес.

Что делает все это еще более немыслимым, так это то, что ее поведение не ограничивается только мной – она также целилась в моих друзей и членов семьи, втягивая невинных людей в свою вендетту.

Кроме того, она предпринимала упорные и продуманные попытки саботировать мою карьеру и профессиональную репутацию. Эти неустанные атаки причинили ущерб, и я проявил больше терпения, чем можно было ожидать от кого-либо. Теперь терпению пришел конец.

Хочу внести ясность: я не ставил ее в это положение. Она сама себя поставила. Все последствия, с которыми она сейчас сталкивается, – прямой результат ее собственных решений. Против нее вынесен постоянный запретительный ордер по делу о домашнем насилии, и это вполне обоснованно, но она решила его игнорировать, как и все остальные судебные постановления по этому делу. Нарушений тысячи. Вместо того чтобы подчиниться, она постоянно делала все иначе, сознательно бросая вызов правовой системе, которая предоставила ей все возможности поступить правильно.

Мы с моей невестой Марой неоднократно искренне пытались сотрудничать с Дианной ради нашей дочери. Снова и снова мы проявляли добрую волю, но сталкивались лишь с обманом и невыполненными обещаниями. Она отказывалась выполнять предписания суда и постоянно делала все наоборот, вопреки ожиданиям и договоренности.

Яркий пример – лето 2023 года. Дианна заявила, что будет жить в Лос-Анджелесе, и поскольку я тоже планировала провести там межсезонье, это создало идеальную возможность для контролируемых свиданий с нашей дочерью по решению суда. Я сам связался с компанией, занимающейся организацией контролируемых свиданий, все организовал и предоставил Дианне всю необходимую информацию для дальнейших действий. Она так и не связалась с ними. Она так и не выполнила обещание. Она так и не явилась. Так Дианна решила не видеть свою дочь, не выполняя судебные постановления и не делая ничего из того, что обещала.

Еще больше расстраивает то, что Дианна публично заявляет, что делает все возможное, чтобы вернуть дочь, но ее действия говорят совершенно об обратном. За последние три года она не добилась никакого значимого прогресса, не сделала никаких реальных шагов вперед и не показала, что серьезно относится к материнству. Хочу подчеркнуть, что это не мое мнение, не моя версия событий и не то, как я лично считаю, как все произошло. Это задокументированные факты, подкрепленные доказательствами и судебными протоколами, которые говорят сами за себя.

На протяжении всего этого времени Мара была настоящим благословением. Она с изяществом, любовью и преданностью поддерживала нашу дочь, даря ей стабильность, постоянство и безусловную любовь, которых заслуживает каждый ребенок. О характере Мары говорит то, как она вела себя на протяжении всего этого. Она была невероятно благородна, сосредоточившись на том, что действительно важно – на нашей семье, наших детях и нашем доме – вместо того, чтобы вступать в медийные баталии или публичные перепалки. В то время как другие выбирали громкий и воинственный тон, Мара позволяла своим действиям говорить за себя, и эти действия были просто замечательными. Она необыкновенная женщина и потрясающая мать, и я безмерно благодарен ей за все, что она каждый день приносит в нашу семью.

Что касается Дианны, то ложь и непредсказуемое поведение сделали невозможным проявление какого-либо доверия к ее словам или намерениям. Она снова и снова доказывает, что ее действия говорят гораздо громче слов, и эти действия неизменно носят деструктивный, нечестный и противозаконный характер. Отмечу, что в настоящее время в Канаде выдан ордер на ее арест из-за многочисленных нарушений, что еще раз свидетельствует о ее пренебрежении законом и юридической ответственностью.

Я не отношусь к этим пяти годам легкомысленно. Мои адвокаты собрали доказательства и тщательно следили за ее действиями. Те, кто считает, что действовал безнаказанно, должны очень тщательно обдумать это предположение. Речь не только о Дианне. Любой человек, который помогал, способствовал или участвовал в этих действиях против меня, прямо или косвенно, не избежит юридических последствий. Честно говоря, тот факт, что до сих пор есть люди, которые верят ее лжи и продолжают верить ее версии событий, отражает их недальновидность. Эти люди – такая же часть проблемы, как и она сама, и это многое говорит об их характере. 

Пришло время привлечь к полной ответственности Дианну Сноуболл/Анну Кэйн и всех, кто ей помогал. Она сделала свой выбор, и теперь ей предстоит столкнуться с последствиями. Я буду использовать все доступные юридические средства, чтобы добиться справедливости. Ответственность – не что-то необязательное. Это все давно назрело, и ответственность обязательно наступит. 

Прежде всего, моя семья – самое важное. Я благодарен своей прекрасной невесте Маре, чья любовь и непоколебимая поддержка были невероятны в это непростое время. Мои четверо детей – моя самая большая радость и моя главная мотивация, никакая негативная энергия не сможет это затмить. 

Это последний раз, когда я публично об этом говорю. Но это нужно было сказать. С уважением, Эвандер Кэйн», – написал 34-летний канадец в инстаграме.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: HockeyFeed
Эвандер Кэйн
светская хроника
logoдевушки и спорт
Ванкувер
соцсети
НХЛ
происшествия

"...Дианны Сноуболл, также известной как Дианна Найстед, также известной как Анна Кэйн"

«Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора» (c)
Ответmorgan23
Она же Курт Виннер, она же Рольф Шнайдер, настоящее имя Иоахим Иоганес Швейгер. Немецкий снайпер, мастерски владеющий ножом, участвовал в карательных операциях в Южной Африке и Анголе,
патологически лжив, скуп до алчности, вынослив,
нетребователен к жилью и пище.
Ответmorgan23
А мне эти многочисленные имена одной и той же женской персоны, замеченной в кознях и интригах, напомнили другое из отечественной киноклассики:
"Шарлотта Баксон, леди Винтер, графиня Де Ла Фер, ваши злодеяния переполнили чашу терпения людей на земле и Бога на небе..." (с)
Кто осилил весь текст + ;)
Ответfomin
Я не смог ))
Ответfomin
Я даже заголовок с трудом смог переварить.
Обычно из таких текстов 6 новостей делают
Ответmegaotstoi
Зря ты им подсказал...
Ответmegaotstoi
Скажи это условный Смолов, то так бы и сделали. А на Эвандера Кейна всем пофиг.
Аннотация зашла. Где трехтомник автора купить?
Ниасилил
ОтветА.Д.
Читать - не твоё. Иди ролики на тик-ток посмотри.
Ответiron_m
... А грамоту ?
Не женитесь на психопатках, внимательно смотрите на поведение и поступки.
Осилил текст. Нездоровы оба. Не верю ни одной из сторон
Мужчина! Всё правильно делает!
Сгорело у Эвандера знатно похоже)
Такого игрока кстати нефти и не хватало. Того Кейна который был когда то в порядке
Ответ777тч
А когда в последний раз Кэйн был в порядке?
ОтветSergey Smolensky
В принципе в Ойлерз он и был в порядке, до сезона 25, прошлый сезон весь на больничном просидел.
Я не про аномальную результативность (вроде 2022), Такие ребята нужны. Он и локтем вжарит, и чекнет, и из себя выведет)
А почему текст от женского рода написан? Вроде Эвандер мужчина.
ОтветМихаил Прохоров
ну он попросил женщину написать
ОтветМихаил Прохоров
Алиса, когда переводила, по этому потоку слов подумала, что это женщина
Эвандер Кэйн назвал Виннипег худшим городом с клубом НХЛ: «Отличный хоккейный город, но там особо нечем заняться. Сложно проводить дни вне арены»
Эвандер Кэйн забил «Вегасу» в своем 1000-м матче в регулярках НХЛ. У него 339 шайб в лиге – 4-й результат для игроков с драфта-2009
«Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна, считает инсайдер Рик Даливал: «Без сомнений. Его удаления сводят болельщиков с ума. Ему понадобилось 18 матчей, чтобы наконец забить гол»
