Роман Ротенберг: «Академия «Красная Машина Юниор» – целая экосистема, в которой ребенок может расти как спортсмен, личность и гражданин страны. Важно, чтобы хоккей был доступным»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о важности подготовки юных хоккеистов.

«Академия «Красная Машина Юниор» – это не просто школа, а целая экосистема, в которой ребенок получает возможность расти как спортсмен, как личность и как будущий гражданин своей страны.

Для нас важно, чтобы хоккей был доступным. Поэтому мы создаем условия, при которых дети могут заниматься бесплатно, получать качественную подготовку, развиваться в современной инфраструктуре и видеть перед собой понятный путь вперед.

Сегодня в Академии занимаются уже 500 детей, и это только начало. Мы ставим перед собой задачу в ближайшей перспективе увеличить число воспитанников минимум в два раза. Это расширение позволит еще большему количеству детей получить доступ к качественной системе подготовки.

Основа нашей работы – принцип «спорт + образование», гармоничное развитие личности. Для нас важно, чтобы ребенок не только рос как хоккеист, но и получал полноценное образование, учился дисциплине, ответственности, командной работе и развивался всесторонне.

Мы развиваем проект «Красная Машина ДВОР», расширяемся в регионах и смотрим на международное направление. Это большая работа, которая направлена на то, чтобы у детей было больше возможностей, а у нашего хоккея – сильное и устойчивое будущее», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
ГРАЖДАНИН!!!! СТРАНЫ!!
Доступгый хоккей только по телевизору, и то не для всех
Ты - паразит-трутень этой экосистемы
Есть люди тут, у кого ребенок в этой секции ? А чем доступность ? Форму выдают? Клюшки выдают ? Доступ в зал бесплатный круглосуточный есть ? Бросковая есть бесплатная ?
Мы в том году были там на просмотре, по итогу нас взяли, но мы сами не пошли, и это было верное решение) тренера по вратарям не было до середины зимы) это ли не колхоз 🤣
Роттенберги - это целая экосистема, они повсюду.
в других местах гражданином вырасти нельзя ?
Гражданином Финляндии, разве что..
)))))))))
У тебя там тренеров по нескольким направлениям нет))
Развивальщик хренов..
Позорник просто
Турнирная таблица
1. Тайфун 62 25 1 5 4 4 23 160-159 70
2. Крылья Советов 62 24 4 1 10 2 21 169-178 70
3. Академия СКА 62 24 3 2 3 5 25 175-203 66
4. МХК Спартак МАХ 62 20 2 6 2 4 28 196-211 62
5. АКМ-Юниор 62 21 3 4 1 3 30 166-189 60
6. Сахалинские Акулы 62 20 4 4 0 1 33 149-172 57
7. Амурские Тигры 62 22 2 1 1 5 31 142-196 56
8. ХК Капитан 62 23 2 1 1 2 33 163-190 55
9. СМО МХК Атлант 62 23 2 0 3 2 32 165-194 55
10. МХК Динамо-Карелия 62 8 3 1 2 1 47 155-306 27
11. Красная Машина-Юниор 62 2 0 2 1 1 56 102-313 10
Дядя Вова услышит и выделит ребенку друга на хоккейную забаву с машинками.
Так и не понял, причем тут "экосистема
