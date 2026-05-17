Роман Ротенберг: «Академия «Красная Машина Юниор» – целая экосистема, в которой ребенок может расти как спортсмен, личность и гражданин страны. Важно, чтобы хоккей был доступным»

Ротенберг: у нас экосистема, в которой ребенок растет как спортсмен и гражданин.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о важности подготовки юных хоккеистов.

«Академия «Красная Машина Юниор » – это не просто школа, а целая экосистема, в которой ребенок получает возможность расти как спортсмен, как личность и как будущий гражданин своей страны.

Для нас важно, чтобы хоккей был доступным. Поэтому мы создаем условия, при которых дети могут заниматься бесплатно, получать качественную подготовку, развиваться в современной инфраструктуре и видеть перед собой понятный путь вперед.

Сегодня в Академии занимаются уже 500 детей, и это только начало. Мы ставим перед собой задачу в ближайшей перспективе увеличить число воспитанников минимум в два раза. Это расширение позволит еще большему количеству детей получить доступ к качественной системе подготовки.

Основа нашей работы – принцип «спорт + образование», гармоничное развитие личности. Для нас важно, чтобы ребенок не только рос как хоккеист, но и получал полноценное образование, учился дисциплине, ответственности, командной работе и развивался всесторонне.

Мы развиваем проект «Красная Машина ДВОР», расширяемся в регионах и смотрим на международное направление. Это большая работа, которая направлена на то, чтобы у детей было больше возможностей, а у нашего хоккея – сильное и устойчивое будущее», – написал Ротенберг.