  • Давыдов против сокращения предсезонки: «Мы потом в плей-офф КХЛ удивляемся примитивности нашего хоккея. Сравните его с ЧМ – небо и земля!»
Давыдов против сокращения предсезонки: «Мы потом в плей-офф КХЛ удивляемся примитивности нашего хоккея. Сравните его с ЧМ – небо и земля!»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов раскритиковал практику сокращения предсезонной подготовки в российском хоккее.

– Соглашаетесь с политикой последних лет, когда предсезонную подготовку хоккейные власти стараются по максимуму укорачивать?

– На мой взгляд, это просто глупость. Только через игры класс никогда не придет – нужно его нарабатывать на тренировках, особенно молодым хоккеистам.

И речь не только о земле и зале, но и об игровых нагрузках. В наше время Аркадий Иванович Чернышев во время летней подготовки давал нам и баскетбол, и волейбол, и другие виды спорта, нарабатывая игровые навыки и кругозор. Это действительно было очень полезно, поэтому все мастера нашего поколения были очень интересными игровичками.

А сегодня молодым или чуть ли не запрещают тренироваться, или дают исключительно специализированную нагрузку. А потом мы смотрим плей-офф КХЛ – и удивляемся примитивности нашего хоккея. Сравните его с чемпионатом мира – небо и земля! – сказал Давыдов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Russia-hockey.ru
В НХЛ много предсезонки? А там 82 игры в регулярке против наших 68. И канадцы приезжают на ЧМ и там всех выносят. Может хватит уже прошлым жить? Вы еще на сборы 11 месячные всех загоните, хотя вам дай волю так бы и сделали.
Простите, что значит выносят? Вроде за последние 10 лет у Канады 2 золота.
Удивительнее всего, что это пишет человек, в городе которого лучше всего отлажен именно тренировочный процесс.
У многих клубов сезон закончился в середине марта. Следующий сезон начнётся только в сентябре, предсезонка - в августе. Тренироваться до этого можно сколько угодно.
Просто интересно - в этой гипотезе в чем интерес Давыдова?
