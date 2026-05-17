  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лайк считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить. Было ясно, что он все сокрушит»
0

Лайк считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить. Было ясно, что он все сокрушит»

Лайк про Овечкина: у него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить.

Бывший нападающий «Вашингтона» Брукс Лайк рассказал, что Александр Овечкин превосходит Сидни Кросби и Нэтана Маккиннона в плане жажды соперничества.

«У Овечкина было одно неоспоримое преимущество – и я готов всеми способами это отстаивать, – он мог соревноваться на таком уровне, на каком не мог соревноваться никто другой. Даже Кросби, даже Маккиннон сейчас.

Я был с ним очень близок, мы были партнерами по команде, поэтому вы видите этот чертов огонь в его глазах. В его глазах была ярость, словно он мог убить тебя.

Овечкин мог пройти сквозь соперника, обойти его – как бы вы ни захотели сыграть, он мог сыграть как угодно. И это то, что он делал лучше любого игрока в лиге, он просто втягивал вас в эту войну. Когда вы видели его в первые три, четыре, пять лет в лиге, вы понимали, что он все сокрушит», – заявил Лайк для Empty Netters.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMNB
logoНэтан Маккиннон
logoАлександр Овечкин
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoБрукс Лайк
logoКолорадо
logoВашингтон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Если мог соерноваться значит преовходил Кросби и Маккиннона , только почему то на важных турнирах этого не увидели, а вот Женю Малкина хотя бы на ЧМ увидели его талант и способности. Ови в сборной не самый выдающийся игрок. Кросби может не хуже, а то и лучше, просто он более командный игрок,когда на предсезонных сборах все игроки Канады собираются вместе тренируются в предсезонке,Кросби в маленьком пространстве просто машина, какое катание , какие скорости, мощь, он даже в этом не уступает более скоростному Маккинону.
ОтветАлексей Райский_1117028829
Если мог соерноваться значит преовходил Кросби и Маккиннона , только почему то на важных турнирах этого не увидели, а вот Женю Малкина хотя бы на ЧМ увидели его талант и способности. Ови в сборной не самый выдающийся игрок. Кросби может не хуже, а то и лучше, просто он более командный игрок,когда на предсезонных сборах все игроки Канады собираются вместе тренируются в предсезонке,Кросби в маленьком пространстве просто машина, какое катание , какие скорости, мощь, он даже в этом не уступает более скоростному Маккинону.
Еще Радулов тащер ,победную в 09 забил
ОтветАлексей Райский_1117028829
Если мог соерноваться значит преовходил Кросби и Маккиннона , только почему то на важных турнирах этого не увидели, а вот Женю Малкина хотя бы на ЧМ увидели его талант и способности. Ови в сборной не самый выдающийся игрок. Кросби может не хуже, а то и лучше, просто он более командный игрок,когда на предсезонных сборах все игроки Канады собираются вместе тренируются в предсезонке,Кросби в маленьком пространстве просто машина, какое катание , какие скорости, мощь, он даже в этом не уступает более скоростному Маккинону.
где в там вау вау скорость у Кросби нашли?
Ага,а чашку принес Кузя.У Кросби 3 чашки.В Ванкувере10 пересмотрите пожплуйста первый зотя бы период .КАК несокрушимый потерялся после пары хитов.
ОтветГеоргий Болдовский
Ага,а чашку принес Кузя.У Кросби 3 чашки.В Ванкувере10 пересмотрите пожплуйста первый зотя бы период .КАК несокрушимый потерялся после пары хитов.
Сколько очков набрал Овечкин в плей-офф в 2018, кузя?
Какой то бред сумасшедшего.
о да, особенно его знаменитые заходы в плей-офф, о них будут слагать легенды, просто эталон соперничества и ярости)))
Так считать это его право , но есть миллионы других мнений.
огонь - это жена Лайка в кинофильме Тихая гавань (Safe Haven)
особенно когда испачкав ногу при покраске пола, моет её в раковине.
Че за мистер Кринжулькин? Да да, конечно превосходил правда в сборную ИИХФ символическую не войдет даже в 20 не то что в пятерку.
Когда на кону Мерседес, то Сане нет равных!
Лайк Лайку
Когда это было в последний раз?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ в 102 играх. Быстрее этой отметки достигли лишь Лемье, Гретцки, Бретт Халл, Босси, Курри и Ришар
10 мая, 06:46
Дарья Миронова: «Без Овечкина НХЛ сложно представить – он перевернул лигу за два десятилетия. Думаю, он останется еще хотя бы на год»
4 мая, 21:59
Тайлер Кеннеди: «Если «Питтсбург» не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в «Вашингтон», чтобы играть с Овечкиным»
1 мая, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» и «Нефтехимик» интересуются Лабанком. Сообщалось, что форвард «Шанхая» близок к переходу в «Салават» («СЭ»)
3 минуты назад
Гришин о Кузнецове: «Такой игрок на дороге не валяется. «Нефтехимик» вел с ним переговоры, но он выбрал «Салават». Если сейчас вопрос поднимется – обсудим»
33 минуты назад
Сурин об «Ак Барсе»: «Они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается, чем хочет. Главное – выигрывать матчи»
46 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
58 минут назад
Защитник «Лады» Семин перейдет в «Динамо» (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:52
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария сыграет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция – со Словенией, США против Германии
сегодня, 09:26
«У американцев не всегда правильные интересы. С ними нельзя поговорить по душам, менталитет сильно отличается». Хоккеист Алифанов о США
сегодня, 09:25
Жаровский из «Салавата», Поляков из СКА и Федоров из «Металлурга» – номинанты на приз новичку сезона в КХЛ
сегодня, 09:15
Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Не согласился бы работать в штабе Тамбиева. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов»
сегодня, 08:35
ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
15 минут назад
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Стрикленд об интересе «Торонто» к тренеру Карлу из NCAA: «Удивлюсь, если он покинет Денвер ради «Мэйпл Лифс». Не думаю, что это произойдет»
сегодня, 08:50
Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»
сегодня, 07:50
Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»
сегодня, 06:50
Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера». Об этом сообщил новый генменеджер Джонсон – ранее они вместе выиграли Кубок Колдера с фармом «Кэнакс»
сегодня, 06:22
Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»
сегодня, 05:55
Женская лига PWHL расширится до 12 команд в сезоне-2026/27 – при основании было 6. Новые клубы создадут в Сан-Хосе, Лас-Вегасе, Детройте и Гамильтоне
сегодня, 05:45
Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»
сегодня, 04:34
Рекомендуем