Лайк считает, что Овечкин превосходит Кросби и Маккиннона в жажде соперничества: «У него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить. Было ясно, что он все сокрушит»

Лайк про Овечкина: у него в глазах чертов огонь и ярость, словно он может убить.

Бывший нападающий «Вашингтона » Брукс Лайк рассказал, что Александр Овечкин превосходит Сидни Кросби и Нэтана Маккиннона в плане жажды соперничества.

«У Овечкина было одно неоспоримое преимущество – и я готов всеми способами это отстаивать, – он мог соревноваться на таком уровне, на каком не мог соревноваться никто другой. Даже Кросби, даже Маккиннон сейчас.

Я был с ним очень близок, мы были партнерами по команде, поэтому вы видите этот чертов огонь в его глазах. В его глазах была ярость, словно он мог убить тебя.

Овечкин мог пройти сквозь соперника, обойти его – как бы вы ни захотели сыграть, он мог сыграть как угодно. И это то, что он делал лучше любого игрока в лиге, он просто втягивал вас в эту войну. Когда вы видели его в первые три, четыре, пять лет в лиге, вы понимали, что он все сокрушит», – заявил Лайк для Empty Netters.