  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Потанин: «Уровень хоккея в КХЛ не уступает чемпионату мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят – эстетическое восприятие игры на высоком уровне»
0

Владимир Потанин: «Уровень хоккея в КХЛ не уступает чемпионату мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят – эстетическое восприятие игры на высоком уровне»

Потанин: уровень КХЛ не уступает чемпионату мира, КХЛ все смотрят.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин сравнил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпиона мира-2026.

– «Локомотив» выходит в финал, преодолевая невероятные трудности в серии с «Авангардом». Сейчас в финале мы видим крутую развязку. Сюжет очень интересный!

– Соглашусь с вами, интрига закручена лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем уже не первый год.

С тех пор, как в КХЛ ввели потолок зарплат и вообще предприняли разные меры для того, чтобы спортивный принцип торжествовал, то выросли зрелищность, конкуренция.

Я посмотрел по «Матч ТВ» первые игры чемпионата мира, который сейчас стартовал в Швейцарии. Там выступают какие-никакие лучшие игроки. Может, без самых крутых энхаэловцев. Но это сборные стран, в которых хорошая хоккейная школа.

И я вам должен сказать, уровень хоккея в КХЛ не уступает уровню чемпионата мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят. Эстетическое восприятие игры на высоком уровне, – сказал Потанин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoВладимир Потанин
logoЧМ по хоккею
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
вне всякого сомнения: там всякие селебрини с кросби катаются, а тут сам яшкин с шалуновым
ОтветМаэстро
вне всякого сомнения: там всякие селебрини с кросби катаются, а тут сам яшкин с шалуновым
ну помимо Кросби там хватает и ребят которые уровень ВХЛ не вывезут, да и бОльшая доля игроков на турнире - из европейских чемпионатов

так что средний уровень ЧМ и КХЛ правда вполне сопоставимы
ОтветIntoTheRainBow
ну помимо Кросби там хватает и ребят которые уровень ВХЛ не вывезут, да и бОльшая доля игроков на турнире - из европейских чемпионатов так что средний уровень ЧМ и КХЛ правда вполне сопоставимы
Вышка с запуском КХЛ, стала второсортной, как молодёжка. А когда-то имела статус, не только по названию.
Нет, ну не нужно путать драматургию КХЛ с уровнем игры.
Сюжет - на уровне
Уровень игры - очень сомнительно
И опять же, в первые годы КХЛ хотя бы дул щеки про догнать и перегнать НХЛ. Реально искали варианты продвижения и работы в медиа, были Донбасс, Медвежчак, Лев, Слован, Йокерит, Динамо Рига.
Да, про НХЛ смотрелось неуместным пыженьем, но пиар работал, а цель к которой надо придти была правильной.
Сейчас же ни целей, ни развития, география сужается, так ещё и клубы типа Лады летают туда-сюда из ВХЛ и обратно. К этому стоит добавить несколько абсолютно искусственных проектов, созданных на потеху чиновникам и для отчётности, что хоккей развиваем. Типа Адмирала (хотя последние пару лет он хотя бы пылит), Сочи, Куньлуня
Болото получилось. Сами в нем и тонут. Стали обычным европейским чемпионатом, причем даже не самым зрелищным по крайней мере на уровне регулярки
ОтветJoe Burrow
Нет, ну не нужно путать драматургию КХЛ с уровнем игры. Сюжет - на уровне Уровень игры - очень сомнительно И опять же, в первые годы КХЛ хотя бы дул щеки про догнать и перегнать НХЛ. Реально искали варианты продвижения и работы в медиа, были Донбасс, Медвежчак, Лев, Слован, Йокерит, Динамо Рига. Да, про НХЛ смотрелось неуместным пыженьем, но пиар работал, а цель к которой надо придти была правильной. Сейчас же ни целей, ни развития, география сужается, так ещё и клубы типа Лады летают туда-сюда из ВХЛ и обратно. К этому стоит добавить несколько абсолютно искусственных проектов, созданных на потеху чиновникам и для отчётности, что хоккей развиваем. Типа Адмирала (хотя последние пару лет он хотя бы пылит), Сочи, Куньлуня Болото получилось. Сами в нем и тонут. Стали обычным европейским чемпионатом, причем даже не самым зрелищным по крайней мере на уровне регулярки
Европейский клубный хоккей хуже КХЛ. Я пробовал смотрел — это жесть. Не лед, а одна реклама. То же с формой. Качество игры слабое. Много пауз, остановок.

«Сочи», кстати, нормальная командочка. Стадион, активности в день игры там на хорошем уровне. И посещаемость потихоньку, но растет.

«Шанхай» в Питере по 8 тыс в среднем собирает. Достойно.

Но все это не отменяет того, что общий уровень КХЛ просел за последние лет 5.
ОтветJoe Burrow
Нет, ну не нужно путать драматургию КХЛ с уровнем игры. Сюжет - на уровне Уровень игры - очень сомнительно И опять же, в первые годы КХЛ хотя бы дул щеки про догнать и перегнать НХЛ. Реально искали варианты продвижения и работы в медиа, были Донбасс, Медвежчак, Лев, Слован, Йокерит, Динамо Рига. Да, про НХЛ смотрелось неуместным пыженьем, но пиар работал, а цель к которой надо придти была правильной. Сейчас же ни целей, ни развития, география сужается, так ещё и клубы типа Лады летают туда-сюда из ВХЛ и обратно. К этому стоит добавить несколько абсолютно искусственных проектов, созданных на потеху чиновникам и для отчётности, что хоккей развиваем. Типа Адмирала (хотя последние пару лет он хотя бы пылит), Сочи, Куньлуня Болото получилось. Сами в нем и тонут. Стали обычным европейским чемпионатом, причем даже не самым зрелищным по крайней мере на уровне регулярки
Ты матч Венгрия-Великобритания смотрел? Уровень, ага.
Радулов в 40 лет мвп этой лиги, это ярче всего демонстрирует уровень лиги, при всём уважении к Сане .
А ещё у нас лучший тренер мира.
Только временно безработный.
Емое. Всегда считал чемпионат мира по хоккею низкосортным турниром. Проводится каждый год, котируется довольно низко. А тут оказывается КХЛ на одном уровне. Спасибо, записал
как же вас корежит, " старые ребята от хоккея", что придется признать, что ваша лига просела на дно и вы ничего не сделали)))) то один заверещит, то другой)))) вам дали поручение прекратить эту хрень)))
Когда повестка патриотическия, все становится лучше чем у мнительных врагов.
надо в ПО только с 1-4 мест пускать. Борьба хоть будет
ОтветВлад Мал_1116357531
надо в ПО только с 1-4 мест пускать. Борьба хоть будет
Лучше так: победители дивизионов автоматом в 1/4, а 3-6 место в конференции играют быстрый плей-ин до двух побед в течение 6 дней.
На ТВ покажите ЧМ, а там мы сами определим где дно нашего хоккея.
ОтветViktor P._1116609285
На ТВ покажите ЧМ, а там мы сами определим где дно нашего хоккея.
Ну так показывают
Ну нет же.Во-первых это абсолютно разные турниры, с абсолютно разными целями.Во-вторых, уровень абсолютно разный.Вообще не понятно, зачем товарищ Потанин сравнивает такое.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин о КХЛ: «Потолок зарплат сослужил хорошую службу, сильно выросла конкуренция. У СКА и ЦСКА было по 5-6 пятерок – трудно сразу перестроиться. Вот гранды сейчас немного и просели»
17 мая, 08:50
Потанин о любимом сюжете в хоккее: «Овечкин. Хотя мы все смотрим КХЛ, там шикарная интрига, но рекорд Александра ничего не перебьет. Финал ОИ не называю, нас там не было»
17 мая, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
22 минуты назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
37 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
56 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
59 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
12 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем