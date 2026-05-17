Владимир Потанин: «Уровень хоккея в КХЛ не уступает чемпионату мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят – эстетическое восприятие игры на высоком уровне»

Потанин: уровень КХЛ не уступает чемпионату мира, КХЛ все смотрят.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин сравнил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпиона мира-2026.

– «Локомотив» выходит в финал, преодолевая невероятные трудности в серии с «Авангардом». Сейчас в финале мы видим крутую развязку. Сюжет очень интересный!

– Соглашусь с вами, интрига закручена лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем уже не первый год.

С тех пор, как в КХЛ ввели потолок зарплат и вообще предприняли разные меры для того, чтобы спортивный принцип торжествовал, то выросли зрелищность, конкуренция.

Я посмотрел по «Матч ТВ » первые игры чемпионата мира, который сейчас стартовал в Швейцарии. Там выступают какие-никакие лучшие игроки. Может, без самых крутых энхаэловцев. Но это сборные стран, в которых хорошая хоккейная школа.

И я вам должен сказать, уровень хоккея в КХЛ не уступает уровню чемпионата мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят. Эстетическое восприятие игры на высоком уровне, – сказал Потанин.