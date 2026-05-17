Владимир Потанин: «Уровень хоккея в КХЛ не уступает чемпионату мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят – эстетическое восприятие игры на высоком уровне»
Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин сравнил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпиона мира-2026.
– «Локомотив» выходит в финал, преодолевая невероятные трудности в серии с «Авангардом». Сейчас в финале мы видим крутую развязку. Сюжет очень интересный!
– Соглашусь с вами, интрига закручена лихо и в чемпионате, и в Кубке Гагарина. Причем уже не первый год.
С тех пор, как в КХЛ ввели потолок зарплат и вообще предприняли разные меры для того, чтобы спортивный принцип торжествовал, то выросли зрелищность, конкуренция.
Я посмотрел по «Матч ТВ» первые игры чемпионата мира, который сейчас стартовал в Швейцарии. Там выступают какие-никакие лучшие игроки. Может, без самых крутых энхаэловцев. Но это сборные стран, в которых хорошая хоккейная школа.
И я вам должен сказать, уровень хоккея в КХЛ не уступает уровню чемпионата мира. Из-за этого КХЛ все и смотрят. Эстетическое восприятие игры на высоком уровне, – сказал Потанин.
так что средний уровень ЧМ и КХЛ правда вполне сопоставимы
Сюжет - на уровне
Уровень игры - очень сомнительно
И опять же, в первые годы КХЛ хотя бы дул щеки про догнать и перегнать НХЛ. Реально искали варианты продвижения и работы в медиа, были Донбасс, Медвежчак, Лев, Слован, Йокерит, Динамо Рига.
Да, про НХЛ смотрелось неуместным пыженьем, но пиар работал, а цель к которой надо придти была правильной.
Сейчас же ни целей, ни развития, география сужается, так ещё и клубы типа Лады летают туда-сюда из ВХЛ и обратно. К этому стоит добавить несколько абсолютно искусственных проектов, созданных на потеху чиновникам и для отчётности, что хоккей развиваем. Типа Адмирала (хотя последние пару лет он хотя бы пылит), Сочи, Куньлуня
Болото получилось. Сами в нем и тонут. Стали обычным европейским чемпионатом, причем даже не самым зрелищным по крайней мере на уровне регулярки
«Сочи», кстати, нормальная командочка. Стадион, активности в день игры там на хорошем уровне. И посещаемость потихоньку, но растет.
«Шанхай» в Питере по 8 тыс в среднем собирает. Достойно.
Но все это не отменяет того, что общий уровень КХЛ просел за последние лет 5.
