Хатсон про 3:8: «Монреаль» сбавил обороты и дал «Баффало» слишком много пространства. Такого быть не должно»
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон объяснил причину поражения команды от «Баффало» (3:8) в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли (3-3).
«По какой-то причине мы сбавили обороты. Повлияло то, как мы играли без шайбы – предоставили сопернику слишком много пространства. Но такой большой разницы в наших действиях быть не должно, мы стараемся играть одинаково все время.
Нам повезло, что у нас была возможность провести [седьмую игру с «Тампой»]. Мы ждем от себя большего в седьмом матче с «Баффало». То, как мы играли тогда, вероятно, не позволит нам пройти дальше сейчас, но мы хотим показать, на что способны», – сказал 22-летний американец.
🎇 «Баффало» устроил фестиваль голов в Монреале. Будет 7-й матч!
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
