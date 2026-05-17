  • Хатсон про 3:8: «Монреаль» сбавил обороты и дал «Баффало» слишком много пространства. Такого быть не должно»
Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон объяснил причину поражения команды от «Баффало» (3:8) в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли (3-3).

«По какой-то причине мы сбавили обороты. Повлияло то, как мы играли без шайбы – предоставили сопернику слишком много пространства. Но такой большой разницы в наших действиях быть не должно, мы стараемся играть одинаково все время.

Нам повезло, что у нас была возможность провести [седьмую игру с «Тампой»]. Мы ждем от себя большего в седьмом матче с «Баффало». То, как мы играли тогда, вероятно, не позволит нам пройти дальше сейчас, но мы хотим показать, на что способны», – сказал 22-летний американец.

🎇 «Баффало» устроил фестиваль голов в Монреале. Будет 7-й матч!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
Защита ушла в отпуск
ОтветStan91_AVS
Защита ушла в отпуск
Да и нападение не слишком далеко ушла, после второго тайма соотношение бросков 10 - 21
Монреалю будет очень тяжело в 7 матче ,баффало на эмоцианольном подьеме!
Интересно было бы глянуть на Хабов после 14 матчей в ПО против Каролины у которой в ПО всего-то 8 матчей.
