  • Потанин о КХЛ: «Потолок зарплат сослужил хорошую службу, сильно выросла конкуренция. У СКА и ЦСКА было по 5-6 пятерок – трудно сразу перестроиться. Вот гранды сейчас немного и просели»
Владимир Потанин о КХЛ: потолок зарплат сослужил хорошую службу.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин считает, что потолок зарплат помог развитию конкуренции в КХЛ.  

– В полуфинал КХЛ не вышел ни один московский клуб. Такое нечасто бывает!

– Введенный в лиге потолок зарплат и другие меры сослужили очень хорошую службу КХЛ. Возможности у всех клубов подровнялись. По-прежнему есть разница между теми командами, которые с трудом пол зарплат могут держать – и теми, кто с трудом удерживает себя в потолке. Но в целом конкуренция очень сильно выросла. Поэтому у нас появляются новые стабильные центры победных хоккейных традиций.

А что касается ЦСКА, «Динамо», петербургского СКА, то с ними сработала определенная инерция. Они привыкли играть за счет существенного материального ресурса.

И мы помним те времена, когда в конкуренции между СКА и ЦСКА этот ресурс играл огромное значение. Сразу по 5-6 пятерок было в каждой команде.

Когда это изменилось, то трудно сразу перестроиться. Отчасти «Ак Барс» в эту ловушку тоже попал. Те команды, которые раньше были очень богатыми – им сейчас тяжело перестраиваться на ситуацию, в которой они ограничены в этом ресурсе.

Отчасти этим я объясняю то, что гранды сейчас немного просели. И многие даже вылетели в первом раунде, – сказал Потанин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Гранды??? Нет, это безумно и бездумно тратившие деньги - «халифы на час», особенно ска.. гранды это Магнитка, Казань, Локо, Авангард, тот же Салават .. а эти так
1й раунд ПО по-прежнему не имеет смысла. Вообще только 2 серии закончились не со счётом 4:0 или 4:1.
ОтветVadoniy
Слабые клубы внизу стали . И счёт 4:0 в серии говорит об этом.
Я помню , когда звездный СКА с Зубовым в плей офф проиграл серию Спартаку Ржиги , занявшему 8 место.
У СКА было 6 или 7 пятёрок в то время ), вот это уровень клубов , а сейчас получается только первые 2-3 клуба в конференциях представляют силу и они вышли в полуфинал .
Но выигрывают все равно олигархи. В текущем в стране ситуации не нужно повышать потолок вообще лет 10, пока реальные доходы клубов не приблизятся к расходам клубов
ОтветShaiba Bash
Доходы клубов? Смешно. КХЛ, как коммерческий проект, не существует. Это "социальный проект", который будут тянуть, даже если он будет тонуть. За деньги налогоплательщиков, разумеется.
сам себя убеждает, что все хорошо)))
