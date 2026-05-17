Потанин о КХЛ: «Потолок зарплат сослужил хорошую службу, сильно выросла конкуренция. У СКА и ЦСКА было по 5-6 пятерок – трудно сразу перестроиться. Вот гранды сейчас немного и просели»
Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин считает, что потолок зарплат помог развитию конкуренции в КХЛ.
– В полуфинал КХЛ не вышел ни один московский клуб. Такое нечасто бывает!
– Введенный в лиге потолок зарплат и другие меры сослужили очень хорошую службу КХЛ. Возможности у всех клубов подровнялись. По-прежнему есть разница между теми командами, которые с трудом пол зарплат могут держать – и теми, кто с трудом удерживает себя в потолке. Но в целом конкуренция очень сильно выросла. Поэтому у нас появляются новые стабильные центры победных хоккейных традиций.
А что касается ЦСКА, «Динамо», петербургского СКА, то с ними сработала определенная инерция. Они привыкли играть за счет существенного материального ресурса.
И мы помним те времена, когда в конкуренции между СКА и ЦСКА этот ресурс играл огромное значение. Сразу по 5-6 пятерок было в каждой команде.
Когда это изменилось, то трудно сразу перестроиться. Отчасти «Ак Барс» в эту ловушку тоже попал. Те команды, которые раньше были очень богатыми – им сейчас тяжело перестраиваться на ситуацию, в которой они ограничены в этом ресурсе.
Отчасти этим я объясняю то, что гранды сейчас немного просели. И многие даже вылетели в первом раунде, – сказал Потанин.
Я помню , когда звездный СКА с Зубовым в плей офф проиграл серию Спартаку Ржиги , занявшему 8 место.
У СКА было 6 или 7 пятёрок в то время ), вот это уровень клубов , а сейчас получается только первые 2-3 клуба в конференциях представляют силу и они вышли в полуфинал .