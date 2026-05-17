Потанин о КХЛ: «Потолок зарплат сослужил хорошую службу, сильно выросла конкуренция. У СКА и ЦСКА было по 5-6 пятерок – трудно сразу перестроиться. Вот гранды сейчас немного и просели»

Владимир Потанин о КХЛ: потолок зарплат сослужил хорошую службу.

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин считает, что потолок зарплат помог развитию конкуренции в КХЛ .

– В полуфинал КХЛ не вышел ни один московский клуб. Такое нечасто бывает!

– Введенный в лиге потолок зарплат и другие меры сослужили очень хорошую службу КХЛ. Возможности у всех клубов подровнялись. По-прежнему есть разница между теми командами, которые с трудом пол зарплат могут держать – и теми, кто с трудом удерживает себя в потолке. Но в целом конкуренция очень сильно выросла. Поэтому у нас появляются новые стабильные центры победных хоккейных традиций.

А что касается ЦСКА, «Динамо », петербургского СКА, то с ними сработала определенная инерция. Они привыкли играть за счет существенного материального ресурса.

И мы помним те времена, когда в конкуренции между СКА и ЦСКА этот ресурс играл огромное значение. Сразу по 5-6 пятерок было в каждой команде.

Когда это изменилось, то трудно сразу перестроиться. Отчасти «Ак Барс» в эту ловушку тоже попал. Те команды, которые раньше были очень богатыми – им сейчас тяжело перестраиваться на ситуацию, в которой они ограничены в этом ресурсе.

Отчасти этим я объясняю то, что гранды сейчас немного просели. И многие даже вылетели в первом раунде, – сказал Потанин.