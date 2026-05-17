Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»

Андрей Баландин: Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин подверг критике главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова .

Ранее специалист работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».

«Квартальнов не вырос в большого тренера, а остался середнячком. Не зря его в свое время в Казани убрали из «Ак Барса». В Минске в этом сезоне была прекрасная команда, но в плей-офф она ничего не показала. Я считаю, что это чисто вина Квартальнова. Было очень много тренерских ошибок.

Также верно, что из «Автомобилиста » убрали Николая Заварухина . Команда под его руководством не прибавляла и не двигалась вперед.

Кроме «Трактора », я поддерживаю минское «Динамо » и «Автомобилист», поэтому хотелось бы видеть от этих команд другой игры», – сообщил Баландин.