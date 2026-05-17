Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин подверг критике главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова.
Ранее специалист работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».
«Квартальнов не вырос в большого тренера, а остался середнячком. Не зря его в свое время в Казани убрали из «Ак Барса». В Минске в этом сезоне была прекрасная команда, но в плей-офф она ничего не показала. Я считаю, что это чисто вина Квартальнова. Было очень много тренерских ошибок.
Также верно, что из «Автомобилиста» убрали Николая Заварухина. Команда под его руководством не прибавляла и не двигалась вперед.
Кроме «Трактора», я поддерживаю минское «Динамо» и «Автомобилист», поэтому хотелось бы видеть от этих команд другой игры», – сообщил Баландин.
А я думал, что именно Квартальнова заслуга лучший сезон Минска. И если б не выкрутасы менеджмента, всё было бы гораздо лучше. Минск сам убил свой потенциально суперский сезон
Правда " дерьмовый хоккей" , как оценка команды звучит весьма печально
Вы сами,чего добились,чтобы так отзываться о человеке в публичном пространстве!
Вы великий тренер хк "Легион" из любительской лиги Челябинской области.
Да ,конечно, забыл-победа в первенстве сельской хоккейной лиги «Южная зона» (2018 год).
Даёт Вам право давать глубокие публичные оценки,такой-же бесконечной глупости!