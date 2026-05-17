Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин подверг критике главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова

Ранее специалист работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе». 

«Квартальнов не вырос в большого тренера, а остался середнячком. Не зря его в свое время в Казани убрали из «Ак Барса». В Минске в этом сезоне была прекрасная команда, но в плей-офф она ничего не показала. Я считаю, что это чисто вина Квартальнова. Было очень много тренерских ошибок.

Также верно, что из «Автомобилиста» убрали Николая Заварухина. Команда под его руководством не прибавляла и не двигалась вперед.

Кроме «Трактора», я поддерживаю минское «Динамо» и «Автомобилист», поэтому хотелось бы видеть от этих команд другой игры», – сообщил Баландин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Ничоси
А я думал, что именно Квартальнова заслуга лучший сезон Минска. И если б не выкрутасы менеджмента, всё было бы гораздо лучше. Минск сам убил свой потенциально суперский сезон
Баландин не вырос вообще ни в кого, кроме кухонного аналитика. Трындит вечную чушь. Зачем у него вообще брать интервью ? Он кто? Ну сходите возьмите комментарии у бывших игроков хоккеистов, их овермнога. Нет берут у чудака какого то.
Баландин отстой ( согласен) , но вы у кого хотите взять интервью) Давайте разберем ; у Волкова ( который клуб гробит, Баланджин хоть не у руля); едем дальше , Савин ( которому на клуб насрать и главное свое финансовое положение) ; теперь возьми структуру власти в клубе, в принципе они решают все ( их может отстранить только президент клуба вице- президенты), президент Текслер, вице- президенты , С Макаров( который сто лет не живет в Челябинске и покинул клуб в 20 лет ( хотя это великий Макаров, но до Трактора ему с высокой колокольни ) , остается Мошаров который всем и рулит ( его Волков с Савиным устраивают чтобы делать бабло не на " якобы спонсорах" а на самом деле на деньгах области. И самое главное , пойми почему такое происходит( губернатору ездят в уши , потому что ему не до клуба и тем более не до финансов. Вот примерно такая арифметика( интересно почему компетентные органы до сих пор не взяли это на контроль.
Почему мы челябинских берём ? Источник новости рб спорт, букмекеры. Пусть хоть у того же Филатова берут, но точно не баландина.
Опять все ясно как божий день , Трактору опять ничего не светит при оставлении руководства , Низкий поклон от понимающих Я хоть доживу когда клуб возглавят СВОИ , а мне уже 66 и с каждым годом мечта все больше затухает
Кто и почему постоянно о чём-то спрашивает Балаландина?
Хоть кто-то сказал вслух
Минск впервые в истории выбрался в лидеры и ажиотаж в 15 т дворец - это показатель .
Правда " дерьмовый хоккей" , как оценка команды звучит весьма печально
На "дерьмовый хоккей" толпы не ходят.
Тем не менее , вердикт вынесен Квартальнову
Баландини это ваще хто? 🤢
продавец клюшек на Савина 1 (сшор Трактор). Я у Баландина своим детям клюшки покупал.
Короче всё понятно. Гениальный менеджмент собрал сильнейший состав в Минске, а Квартальнов всё испортил. Я правильно понял Баландина? Квартальнов может и не великий тренер ( это место надолго застолбил один друг албанцев), но уж точно не середняк. Да, он ни разу не выиграл Кубок Гагарина, но все его команды были боевыми и неуступчивыми. Именно при нём минчане из середняков перешли в категорию лидеров. Ну а провал в плей-офф - это результат работы менеджеров. Когда команда проводит лучший сезон, а тренеру ставят палки в колёса и грозят увольнением, то провал обеспечен.
Баландин,прекратите нести чушь!
Вы сами,чего добились,чтобы так отзываться о человеке в публичном пространстве!
Вы великий тренер хк "Легион" из любительской лиги Челябинской области.
Да ,конечно, забыл-победа в первенстве сельской хоккейной лиги «Южная зона» (2018 год).
Даёт Вам право давать глубокие публичные оценки,такой-же бесконечной глупости!
