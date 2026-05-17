  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2026. Это будет 8-й турнир форварда в карьере, он дважды выигрывал золото
0

Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2026. Это будет 8-й турнир форварда в карьере, он дважды выигрывал золото

Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2026.

Форвард «Анахайма» Микаэль Гранлунд присоединится к сборной Финляндии на ЧМ-2026 в Швейцарии. 

34-летний игрок прибудет в расположение команды в среду (20 мая). Ожидается, что он дебютирует на турнире уже на следующий день – в игре против сборной Латвии.

Для Гранлунда это чемпионат мира станет 8-м на взрослом уровне. Он дважды выигрывал золотые медали вместе с командой (2011, 2022). 

В сезоне-2025/26 Микаэль провел 58 матчей за «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (19+22) очко. В 12 играх в плей-офф добавил 10 (5+5) баллов. 

Также он выступил за сборную Финляндии на Олимпиаде-2026 и выиграл бронзовую медаль, набрав 3 (2+1) очка в 6 играх на турнире. 

Форвард Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы в первом матче турнира с Германией

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Iltalehti
logoСборная Финляндии по хоккею
logoМикаэль Гранлунд
logoЧМ по хоккею
logoНХЛ
logoАнахайм

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Мик в сборной всегда становится только лучше. Для Суоми это хорошее усиление
Ого! ... ему уже 34, а казалось совсем недавно был "молодым, подающим надежды". Игрок он конечно неплохой но свой потенциал безусловно не реализовал.
ОтветMatador
Ого! ... ему уже 34, а казалось совсем недавно был "молодым, подающим надежды". Игрок он конечно неплохой но свой потенциал безусловно не реализовал.
"Тот" гол был уж 15 лет назад)
ОтветАлександр Балабанов
"Тот" гол был уж 15 лет назад)
Помню-помню. О как время летит :(
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы в первом матче турнира с Германией
16 мая, 13:45
Барков, Лунделль, Терявяйнен, Мяяття, Матинпало, Корписало и Пулюярви – в составе сборной Финляндии на ЧМ-2026
11 мая, 10:45
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
25 апреля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
22 минуты назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
37 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
56 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
59 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
12 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем