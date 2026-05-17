Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2026. Это будет 8-й турнир форварда в карьере, он дважды выигрывал золото

Форвард «Анахайма » Микаэль Гранлунд присоединится к сборной Финляндии на ЧМ-2026 в Швейцарии.

34-летний игрок прибудет в расположение команды в среду (20 мая). Ожидается, что он дебютирует на турнире уже на следующий день – в игре против сборной Латвии.

Для Гранлунда это чемпионат мира станет 8-м на взрослом уровне. Он дважды выигрывал золотые медали вместе с командой (2011, 2022).

В сезоне-2025/26 Микаэль провел 58 матчей за «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (19+22) очко. В 12 играх в плей-офф добавил 10 (5+5) баллов.

Также он выступил за сборную Финляндии на Олимпиаде-2026 и выиграл бронзовую медаль, набрав 3 (2+1) очка в 6 играх на турнире.

