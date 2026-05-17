Агент Радулова о его мотивации: «У Александра в крови ген победителя. Он максималист, не любит проигрывать, никогда не сдается»

Александр Черных, агент форварда «Локомотива» Александра Радулова, высказался о том, что мотивирует 39-летнего игрока. 

Нападающий ярославского клуба набрал 16 (6+10) очков в 19 играх в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» ведет в финальной серии с «Ак Барсом» (2-1). 

– В чем секрет мотивации Радулова? Вроде и возраст уже солидный, и трофеев достаточно выиграл, но при этом играет практически с юношеским азартом.

– Он такой с детства. Всегда, независимо от вида спорта, в который он играет – будь то футбол, волейбол или большой теннис, - он хочет выиграть. У Радулова в крови ген победителя, возможно, он достался от родителей, у него папа к спорту имел отношение.

Александр – максималист, он не любит проигрывать, никогда не сдается и верит в победу до последнего. Все эти качества в совокупности дают такую мотивацию, – сказал Черных. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Я бы добавил в контексте повестки, что ген победителя не только в крови Радулова, а в крови любого русского человека). Агент или мышей не ловит, или просто ему не нужно выслуживаться. По другому деньги зарабатывает).
Эффект Радулова
Зубы потерял в Екатеринбурге.Тогда он играл за Салават Юлаев.Был на том матче.Тогда тоже бился как зверь.
