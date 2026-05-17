  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»
0

Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»

Мартен Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после такого.

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о поражении от «Баффало» (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3). 

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперед после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше. 

Я не говорю «восстанавливаться», потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был.

Фраза «идти вперед» означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», – объяснил Сен-Луи, вызвав смех на пресс-конференции. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoМонреаль
logoНХЛ
logoБаффало
logoМартен Сен-Луи

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это походу ключевое фиаско для Монреаля. Дома надо было закрывать серию. Баффало фаворит 7-й игры.
Очень много удалений нахватал Монреаль, а Баффало в большинстве играют просто эталонно. Так нельзя! Ну и свою реализацию большинства надо подтягивать. Многое в этой игре решила именно игра в неравных составах
ОтветMatador
Очень много удалений нахватал Монреаль, а Баффало в большинстве играют просто эталонно. Так нельзя! Ну и свою реализацию большинства надо подтягивать. Многое в этой игре решила именно игра в неравных составах
Баффало эталонно пропустил, играя в большинстве
Ответ*MVP*
Баффало эталонно пропустил, играя в большинстве
И четыре раза забил!
Я что-то не понял, как Монреаль отпустил игру.
Но похоже, что это была ключевая игра серии.
Хотя, местные комментаторы отдавали победу Монреалю в одни ворота.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафф о «Баффало» после 8:3 с «Монреалем»: «Горжусь ребятами. Мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру. Все, что было ранее, ничего не значит»
17 мая, 07:30
Сузуки о 3:8 от «Баффало»: «Я уходил со льда в шоке, мы вели 3:1 в первом периоде. Это был худший матч «Монреаля», наверное. Ниже падать некуда»
17 мая, 06:22
«Монреаль» пропустил 8 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии. Это повторение антирекорда клуба для домашних игр в плей-офф
17 мая, 04:40
Вратарь «Монреаля» Добеш пропустил 6 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии и был заменен. Фаулер дебютировал в плей-офф, отразив 1 из 2 бросков
17 мая, 03:34
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
21 минуту назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
36 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
55 минут назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
58 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
11 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем