Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»

Мартен Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после такого.

Главный тренер «Монреаля » Мартен Сен-Луи высказался о поражении от «Баффало » (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).

«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперед после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше.

Я не говорю «восстанавливаться», потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был.

Фраза «идти вперед» означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», – объяснил Сен-Луи, вызвав смех на пресс-конференции.