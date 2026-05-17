Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи высказался о поражении от «Баффало» (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).
«Мне кажется, мы хорошо умеем идти вперед после таких ситуаций. Именно это мы намерены делать и дальше.
Я не говорю «восстанавливаться», потому что это ведь означает возвращение в ту точку, где ты уже был.
Фраза «идти вперед» означает, что ты продвинулся дальше. Это физика», – объяснил Сен-Луи, вызвав смех на пресс-конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Но похоже, что это была ключевая игра серии.
Хотя, местные комментаторы отдавали победу Монреалю в одни ворота.