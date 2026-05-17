Рафф о «Баффало» после 8:3 с «Монреалем»: «Горжусь ребятами. Мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру. Все, что было ранее, ничего не значит»
Главный тренер «Баффало» Линди Рафф высказался о победе команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3-3).
«Горжусь ребятами. Сегодня утром мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру.
Регулярный чемпионат ничего не значит. Серия с «Бостоном» ничего не значит. И пять игр, прошедших в этой серии, тоже ничего не значат.
Сегодняшняя игра для нас была решающим моментом. И мы должны были показать свою лучшую игру», – сказал Рафф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
