В НХЛ заявили, что Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию: «В этом году такая политика не изменилась»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в этом году Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию.

«В этом году такая политика не изменилась», – сказал Дэйли. Запрет был введен в 2022 году. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы».

Отметим, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. В этом сезоне серия продолжится, если трофей не выиграет «Баффало».

В составе остальных претендентов – «Колорадо », «Вегаса », «Каролины» и «Монреаля » – есть россияне, соответствующие критериям для нанесения фамилии на Кубок Стэнли.

В «Эвеланш» это форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков , в «Голден Найтс» – форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, в «Харрикейнс» – защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (вратарь Петр Кочетков на данный момент не набирает матчей), в «Канадиенс» – форвард Иван Демидов.

Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии.