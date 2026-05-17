  • В НХЛ заявили, что Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию: «В этом году такая политика не изменилась»
В НХЛ заявили, что Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию: «В этом году такая политика не изменилась»

Билл Дэйли заявил, что Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в этом году Кубок Стэнли по-прежнему не смогут привезти в Россию.

«В этом году такая политика не изменилась», – сказал Дэйли. Запрет был введен в 2022 году. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы».

Отметим, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. В этом сезоне серия продолжится, если трофей не выиграет «Баффало».

В составе остальных претендентов – «Колорадо», «Вегаса», «Каролины» и «Монреаля» – есть россияне, соответствующие критериям для нанесения фамилии на Кубок Стэнли. 

В «Эвеланш» это форварды Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в «Голден Найтс» – форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев, в «Харрикейнс» – защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (вратарь Петр Кочетков на данный момент не набирает матчей), в «Канадиенс» – форвард Иван Демидов. 

Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Ага , матч они собирались делать с нхл😂 разговоры ведутся)
Ага , матч они собирались делать с нхл😂 разговоры ведутся)
На коленях приползут !
Во главе со своим Овечкиным !
"Это не НХЛ запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию, это Россия запретила ввоз Кубка Стэнли на свою территорию " - заявила российская сторона.
Ты в курсе что каждый год они раздают копию?
