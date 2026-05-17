Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Если у «Локомотива» так пойдет и дальше, интриги не будет. Шанс «Ак Барса» – в силовой игре, драчках, даже каких-то грязных эпизодах»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о финальной серии Кубка Гагарина.
– Виталий Семенович, в третьем матче финала «Локомотив» уверенно выиграл в Казани – 4:1 и ведет в серии – 2-1. Что скажете?
– Скажу, что это был один из лучших матчей «Локомотива» в этом сезоне. Ярославль сразу же взял игру под контроль, а Казань выглядела медлительной, не верящей в свои силы.
Если дело так пойдет и дальше, то и в финальной серии – как и во многих других в этом плей-офф – интриги не будет.
– Для вас такая игра «Локомотива» – сюрприз?
– Изначально говорил о том, что разговоры о превосходстве команд Восточной конференции очень сомнительны. У нас на Западе в этом сезоне видел много матчей, которые по своему уровню превышали восточные. В том числе в исполнении московского «Динамо».
Поэтому превосходство Ярославля для меня не сюрприз. Другое дело, что Казань еще способна побороться.
– Как?
– «Ак Барс» – мощная команда, она будет искать счастье в силовой игре, в драчках, даже в каких-то грязных эпизодах. В этом основной шанс Казани, – сказал Давыдов.
На вторую игру локо не приехал, на третью ак барс
Стычки идут с обеих сторон и для по это норма
Вынес вердикт!
А он игру смотрел вообще!?