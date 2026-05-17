  Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Если у «Локомотива» так пойдет и дальше, интриги не будет. Шанс «Ак Барса» – в силовой игре, драчках, даже каких-то грязных эпизодах»
Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Если у «Локомотива» так пойдет и дальше, интриги не будет. Шанс «Ак Барса» – в силовой игре, драчках, даже каких-то грязных эпизодах»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о финальной серии Кубка Гагарина. 

– Виталий Семенович, в третьем матче финала «Локомотив» уверенно выиграл в Казани – 4:1 и ведет в серии – 2-1. Что скажете?

– Скажу, что это был один из лучших матчей «Локомотива» в этом сезоне. Ярославль сразу же взял игру под контроль, а Казань выглядела медлительной, не верящей в свои силы.

Если дело так пойдет и дальше, то и в финальной серии – как и во многих других в этом плей-офф – интриги не будет.

– Для вас такая игра «Локомотива» – сюрприз?

– Изначально говорил о том, что разговоры о превосходстве команд Восточной конференции очень сомнительны. У нас на Западе в этом сезоне видел много матчей, которые по своему уровню превышали восточные. В том числе в исполнении московского «Динамо».

Поэтому превосходство Ярославля для меня не сюрприз. Другое дело, что Казань еще способна побороться.

– Как?

– «Ак Барс» – мощная команда, она будет искать счастье в силовой игре, в драчках, даже в каких-то грязных эпизодах. В этом основной шанс Казани, – сказал Давыдов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВиталий Давыдов
logoЛокомотив
драки
logoКХЛ
logoАк Барс

Я не знаю что смотрел Давыдов, но Барсы очень прилично комбинируют, создают острые моменты, креатив присутствуют. Для чего им драки, провокации, грязь? У них достаточно хоккеистов, которые готовы решать исход матчей за счёт мастерства. Что-то ветеран туману нагнал.
Странные у нас какие-то "спецы", или в хоккеем не шарят, или не смотрят, так можно и в сторону барсов сказать про второй матч
На вторую игру локо не приехал, на третью ак барс
Стычки идут с обеих сторон и для по это норма
В третьей игре Казань выглядела какой то инертной. Проиграла всю силовую борьбу, избегала стычек, не лезли на пятак. Как будто не хотели побеждать.
так ак барс и играет так мелкий фол, грязь, провокации. с магнитами прокатило, с Локо, которые уже 3 год подряд в финале - не прокатывает, у нас есть кому ответить той же монетой, а больше пока ничего и предложить не могут казань
Молодец какой!
Вынес вердикт!
А он игру смотрел вообще!?
