Луукконен о 5 очках Далина в 6-м матче с «Монреалем»: «Неплохо, да? Вот что значит быть лидером. Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех»
Вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен высказался о 5 (1+4) очках капитана команды Расмуса Далина в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3-3).
«Пять очков – неплохо, да? Для нас это была игра на выбывание, и наш капитан проявил себя. Вот что значит быть лидером.
Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех на скамейке или в раздевалке. Нужно брать игру в свои руки, когда это необходимо.
И сегодня он прекрасно справился с этим», – сказал Луукконен, записавший в актив победу после выхода на замену.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
