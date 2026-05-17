Луукконен о 5 очках Далина в 6-м матче с «Монреалем»: «Неплохо, да? Вот что значит быть лидером. Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех»

Юкко-Пекка Луукконен о 5 очках Далина в 6-м матче с «Монреалем»: неплохо, да?.

Вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен высказался о 5 (1+4) очках капитана команды Расмуса Далина в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (8:3, 3-3).

«Пять очков – неплохо, да? Для нас это была игра на выбывание, и наш капитан проявил себя. Вот что значит быть лидером.

Дело не всегда в том, чтобы кричать громче всех на скамейке или в раздевалке. Нужно брать игру в свои руки, когда это необходимо.

И сегодня он прекрасно справился с этим», – сказал Луукконен, записавший в актив победу после выхода на замену .