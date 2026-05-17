Сузуки о 3:8 от «Баффало»: «Я уходил со льда в шоке, мы вели 3:1 в первом периоде. Это был худший матч «Монреаля», наверное. Ниже падать некуда»

Ник Сузуки о 3:8 от «Баффало»: я в шоке, мы вели 3:1 в первом периоде.

Капитан «Монреаля » Ник Сузуки высказался о поражении от «Баффало » (3:8) в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-3).

«Я уходил со льда в шоке. В полном шоке. В первом периоде мы вели со счетом 3:1, а получили 3:8. Мы все очень разочарованы.

Наверное, это был наш худший матч. Ниже падать некуда, можно только подниматься. Думаю, что для всех ребят будет важно сказать себе, что у нас есть шанс выиграть один матч и пройти дальше.

Очень обидно, что мы вот так проиграли дома. Не можем допустить, чтобы это была наша последняя игра здесь в этом плей-офф. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы забыть об этом и быть готовыми к седьмой игре», – сказал Сузуки.

«Монреаль» пропустил 8 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии. Это повторение антирекорда клуба для домашних игр в плей-офф