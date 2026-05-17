Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Локомотив» в 4-м матче финала – 2:1, Хмелевски забил победный гол в большинстве на 51-й

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс » дома выиграл у «Локомотива » (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте счет открыл нападающий гостей Александр Полунин . На 35-й отличился форвард хозяев Артем Галимов – на него записали шайбу после автогола Александра Елесина. На 51-й нападающий казанцев Саша Хмелевски в большинстве забил победный гол.

Счет в серии: 2-2

