  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Локомотив» в 4-м матче финала – 2:1, Хмелевски забил победный гол в большинстве на 51-й
0

Кубок Гагарина. «Ак Барс» победил «Локомотив» в 4-м матче финала – 2:1, Хмелевски забил победный гол в большинстве на 51-й

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» дома выиграл у «Локомотива» (2:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. 

На 27-й минуте счет открыл нападающий гостей Александр Полунин. На 35-й отличился форвард хозяев Артем Галимов – на него записали шайбу после автогола Александра Елесина. На 51-й нападающий казанцев Саша Хмелевски в большинстве забил победный гол.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии: 2-2

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАк Барс
результаты матчей
logoЛокомотив
logoКХЛ
онлайны
logoАлександр Полунин
logoАртем Галимов
logoСаша Хмелевски
logoАлександр Елесин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
За Локомотив, ребятам удачи, обойтись без травм.
Охота, чтоб прекратилась эта кринжатина- после забитого гола, стоять и что-то наваливать воротчику.
Это всех команд касаемо.
Ответdmitrii zukov
Охота, чтоб прекратилась эта кринжатина- после забитого гола, стоять и что-то наваливать воротчику. Это всех команд касаемо.
Штраф надо выписывать за неспортивное поведение
Ответpolishinel
Штраф надо выписывать за неспортивное поведение
Ну или втащил бы кто разок
Ак Барс, с победой!
Кубковая рубка. Много эмоций и борьбы. Хмелевский в нужный момент напомнил ради чего за него заплатили.
Показалось, что Ярославль подсел. То ли высокий темп 1 периода сказался, то ли серия с Омском. Ну и Иванов сломался, сказалось.
Заметил такую вещь, что очень много людей в комментариях, минусуют положительные моменты с локомотивом) я сам с Ярославля, и никогда не негативил в сторону соперника, наоборот только положительное) люди чтоли такие злые вокруг?
Ответkirahornet@icloud.com
Заметил такую вещь, что очень много людей в комментариях, минусуют положительные моменты с локомотивом) я сам с Ярославля, и никогда не негативил в сторону соперника, наоборот только положительное) люди чтоли такие злые вокруг?
Ну да, все темные силы сплотились , чтобы погасить луч света в хоккейном царстве - ярославский Локомотив !
Ответkirahornet@icloud.com
Заметил такую вещь, что очень много людей в комментариях, минусуют положительные моменты с локомотивом) я сам с Ярославля, и никогда не негативил в сторону соперника, наоборот только положительное) люди чтоли такие злые вокруг?
Тут всегда так, за обе стороны
Человек повреждение получил - арена свистит. Ошибки природы )
Ответtutuuu
Человек повреждение получил - арена свистит. Ошибки природы )
Ощущение что многие на матч пришли первый раз и не понимаю хоккей
Ак Барс так держать ✊✊✊
Всем привет...за отличный боевой матч!!!
Всем добра, и уважение к соперникам!!!
ОтветОлег
Всем привет...за отличный боевой матч!!! Всем добра, и уважение к соперникам!!!
Добрый день 🤗
ОтветTina
Добрый день 🤗
Привет Тина.....!!!✌
Ну что вся Казань с командой!!!
Симпатизирую Ак Барсу в этой серии,но Денисенко,Сафонов и Галимов какие то совсем мерзкие типы
Ответel shaarawy92
Симпатизирую Ак Барсу в этой серии,но Денисенко,Сафонов и Галимов какие то совсем мерзкие типы
Фисенко еще
Ответel shaarawy92
Симпатизирую Ак Барсу в этой серии,но Денисенко,Сафонов и Галимов какие то совсем мерзкие типы
Цыган тот еще фрукт
Почему то кажется, кто следующий матч заберет - тот и чемпион в 6 играх. В Казани в четверг разыграют кубок. Не верю в 7 матч
Аҡ Барс с победой! Хмелевски красиво, Миллер как всегда
ОтветDragon10
Аҡ Барс с победой! Хмелевски красиво, Миллер как всегда
Своя школа в деле😁👍
Ответsd4fmwrvz8
Своя школа в деле😁👍
Играйте тогда в чемпионате Ярославской области, если это важно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о санкциях в командных видах: «То про какую-то безопасность сказки рассказывают, то еще о чем-то говорят. Ищут причины оправдания беспредельных решений»
20 минут назад
Главный тренер «Химика» Башкатов дисквалифицирован на один матч финала плей-офф ВХЛ за непристойный жест
35 минут назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» сыграет с «Вегасом» в 1-м матче финала Запада
54 минуты назад
«Торпедо» выиграло борьбу за Веккионе у «Динамо» Минск. Форвард «Барыса» будет получать 40 млн рублей за сезон в новом клубе («СЭ»)
57 минут назад
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 4-м матче финала при 2-1 в серии
сегодня, 14:50
ЧМ-2026 по хоккею. Швейцария играет с Австрией, Чехия – с Италией, Швеция встретится со Словенией, США против Германии
сегодня, 14:22Live
Маккиннон назван главным претендентом на «Конн Смайт» по версии The Athletic – 21 голос из 29. Андерсен – второй с 3 голосами, Холл – 3-й
сегодня, 14:15
Губерниев о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» нет шансов, если «Локомотив» продолжит связывать их по рукам и ногам. Нужно прибавлять и надеяться, что Билялов совершит чудо»
сегодня, 14:01
Защитник «Торпедо» Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» этим летом (Дэвид Паньотта)
сегодня, 13:46
Алифанов об оружии в США: «Если ты вступил на территорию другого человека, он может стрелять ниже пояса или колена. В некоторых штатах – на поражение»
сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о победе «Локомотива» в 5-м матче: «Разница в том, что играет очень опытная команда против просто хорошей»
10 минут назад
ЛеБрюн о запрете от «Вегаса» на переговоры уволенного Кэссиди с командами НХЛ: «С точки зрения лиги, действия клуба правомерны и соответствуют политике лиги»
сегодня, 14:46
Гендиректор ФХР о взаимодействии с КХЛ: «Наши соглашения содержат оговорку на случай возвращения сборных на ЧМ и ОИ. Лига к этому готова»
сегодня, 14:28
«Трактор» сделал квалификационные предложения Шерстневу, Никонову и Кисакову
сегодня, 13:26
Крикунов о Билялове: «Парень подсел – мог где-то выручить в последней игре. Я и раньше не был до конца в нем уверен»
сегодня, 12:59
Величкин о Дорофееве в топе снайперов Кубка Стэнли: «Уже не просто классный, а суперский игрок мирового хоккея. За этой чертой начнется его звездное восхождение»
сегодня, 12:13
Козлов о возможной работе с Кудашовым в «Автомобилисте»: «Мы не общались. У них нет свободных кандидатур»
сегодня, 11:13
Генменеджер «Вегаса» о запрете уволенному Кэссиди вести переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Сейчас клуб сосредоточен на Кубке Стэнли. Брюс тоже это понимает»
сегодня, 10:47
«Баффало» готов обменять Леви. «Оттава» заинтересована в 24-летнем вратаре (Джефф Марек)
сегодня, 09:38
Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»
сегодня, 09:01
Рекомендуем