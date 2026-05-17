Луукконен – 6-й вратарь в истории НХЛ с победой после выхода на замену в матче плей-офф при угрозе вылета. В прошлый раз это удалось Брызгалову в 2014-м

Юкко-Пекка Луукконен вошел в список вратарей с победами при выходе на замену.

Вратарь «Баффало » Юкко-Пекка Луукконен вышел на замену и записал в актив победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (8:3, 3-3).

27-летний финн вступил в игру на 11-й минуте при счете 1:3, заменив Алекса Лайона, пропустившего 3 шайбы после 4 бросков.

Луукконен, которого заменили по ходу пятого матча серии после 5 пропущенных шайб, на этот раз остался сухим, сделав 18 сэйвов.

До него только 5 вратарей в истории лиги записали в актив победы после выхода на замену в матчах плей-офф при угрозе вылета.

Это Гэри Бромли (1980, «Ванкувер»), Грант Фюр (1984, «Эдмонтон»), Дон Бопре (1985, «Миннесота Норт Старс»), Брайан Буше (2011, «Филадельфия») и Илья Брызгалов (2014, «Миннесота»).

Отметим, что Фюр и Брызгалов одержали свои победы в седьмых матчах серий.

Фюр заменил Энди Муга по ходу седьмой игры серии второго раунда с «Калгари» (7:4, 4-3). Брызгалов заменил Дарси Кюмпера по ходу седьмой игры серии первого раунда с «Колорадо» (5:4 ОТ, 4-3) и записал в актив победу, отразив единственный бросок по своим воротам.