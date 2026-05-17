«Монреаль» пропустил 8 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии. Это повторение антирекорда клуба для домашних игр в плей-офф
«Монреаль» проиграл «Баффало» (3:8) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3).
«Канадиенс» повторили клубный антирекорд по числу пропущенных шайб в одной игре плей-офф НХЛ на своей арене.
Ранее клуб дважды пропустил по 8 шайб в домашних кубковых встречах – от «Чикаго» (1973, пятый матч финала Кубка Стэнли, 7:8, итог серии – 4-2) и «Каролины» (2002, шестой матч серии второго раунда, 2:8, итог – 2-4).
Вратарь «Монреаля» Добеш пропустил 6 шайб от «Баффало» в 6-м матче серии и был заменен. Фаулер дебютировал в плей-офф, отразив 1 из 2 бросков
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: StatsCentre
