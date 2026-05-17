  • Кубок Будущего. Россия U20 разгромила Беларусь U20 и заняла первое место, Россия U18 уступила сборной Студенческой лиги
В Новосибирске завершился Кубок Будущего.

Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего в Новосибирске, победив сверстников из Беларуси (5:0) в матче за первое место. Юниорская сборная России уступила сборной Студенческой лиги (4:5).

Россия U18 – СХЛ – 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)

Россия U20 – Беларусь U20 – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 17:36 Харионов

2:0 – 30:25 Гущин

3:0 – 37:40 Суздорф

4:0 – 39:03 Ильин

5:0 – 47:39 Жаровский

Положение команд: Россия U20 – 6 очков (3 матча), Беларусь U20 – 4 (3), СХЛ – 2 (3), Россия U18 – 1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Состав команд говорит что будущее такое себе...
Интересно мнение Фетисова и Тарасовой насчет этого фееричного турнира высочайшего уровня
Наверное, вся Россия прильнула к экранам. Поди пол команды по воспитанники Романа.
