Кубок Будущего. Россия U20 разгромила Беларусь U20 и заняла первое место, Россия U18 уступила сборной Студенческой лиги

В Новосибирске завершился Кубок Будущего.

Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего в Новосибирске, победив сверстников из Беларуси (5:0) в матче за первое место. Юниорская сборная России уступила сборной Студенческой лиги (4:5).

Кубок Будущего

Россия U18 – СХЛ – 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)

Россия U20 – Беларусь U20 – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 17:36 Харионов

2:0 – 30:25 Гущин

3:0 – 37:40 Суздорф

4:0 – 39:03 Ильин

5:0 – 47:39 Жаровский

Положение команд: Россия U20 – 6 очков (3 матча), Беларусь U20 – 4 (3), СХЛ – 2 (3), Россия U18 – 1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.